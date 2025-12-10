井手上漠（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/10】モデルの井手上漠が12月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。自分で作ったクリスマスケーキを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】22歳モデル「センスが素敵」手作りクリスマスケーキ

◆井手上漠、華やかなクリスマスケーキを披露


井手上は「クリスマスケーキつくった」とつづり、クリスマスムード漂うケーキの写真を投稿。苺や銀のシュガーパール、サンタクロースやトナカイの飾りがあしらわれた華やかなケーキを披露した。

◆井手上漠のクリスマスケーキに反響


この投稿に、ファンからは「センスが素敵」「食べるのがもったいない」「可愛いケーキ」「器用すぎる」「パティシエ」「美味しそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）

