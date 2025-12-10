西山茉希「買い物キャンセル界隈」の手料理6品披露「お店みたい」「豪華」の声
【モデルプレス＝2025/12/10】モデルの西山茉希が12月8日、自身のInstagramを更新。手作りの料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳モデル「買い物キャンセル界隈」の手料理
西山は「買い物キャンセル界隈」「冷凍お取り寄せシリーズで日曜日の宴」とつづり、写真を投稿。冷凍ホタテを使用したフライやカルパッチョ、エビとブロッコリーのオイスター炒めなどを公開。「なるようになって冷凍庫も冷蔵庫もスッキリ」と、料理上手な様子を披露していた。
この投稿に「全部美味しそう」「豪華なご飯」「料理上手」「お店みたい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
