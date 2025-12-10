笑福亭鶴瓶、意外な過去を初告白 スタジオ騒然「なかなかのカミングアウト」「初めて聞いた」
【モデルプレス＝2025/12/10】落語家の笑福亭鶴瓶が、9日放送の日本テレビ系バラエティ番組『ザ！世界仰天ニュース』（毎週火曜よる9時〜）に出演。大手芸能事務所に誘われた過去を明かした。
◆笑福亭鶴瓶、吉本に誘われていた過去を初告白
この日のスタジオトークで鶴瓶は「芸人って（人生の転機）あるよね」と切り出し「今だから言えるけど、吉本からえらい誘いきたんよ」と現在松竹芸能所属だが、過去に吉本興業からの誘いがあったことを初告白。この告白を受け、お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一が「まじすか？」とリアクションすると、鶴瓶は「まじ」と頷き「昔ものすごくいろんな人から（誘いが）来たんやけど、俺（吉本興業に）行こうかなと一瞬思った」と語った。
◆笑福亭鶴瓶の告白に広瀬アリス「なかなかのカミングアウト」
すると女優の広瀬アリスは「なかなかのカミングアウト」とツッコみ、GENERATIONSの片寄涼太も「絶対にネットニュースになる」とコメント。小杉は「いろんなゴシップ聞いてきましたけど、初めて聞いたそれ！激アツや」と鶴瓶の告白に驚いていた。（modelpress編集部）
