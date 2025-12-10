USJ「名探偵コナン・ワールド」詳細公開 謎解き×脱出ゲームが劇場版最新作と連動、“全員人質”の危機に挑む
【女子旅プレス＝2025/12/10】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、期間限定イベント「ユニバーサル・クールジャパン 2026」を、2026年1月30日（金）より順次開催。今回の「名探偵コナン・ワールド」は2026年春公開の劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」と連動したリアル脱出ゲームに加え、新一と蘭の物語に浸るミステリー・レストラン、ストーリー・ライドの3大アトラクションが登場する。
ウォークスルー型のリアル脱出ゲーム「名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕（プロローグ）〜」は、2026年4月10日公開予定の劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）」の前日譚として描かれる完全オリジナル・ストーリーで展開。
見どころは、ゲストを含めた参加者全員が人質となる極限状態。新たに設立された「鈴木財閥スマートモビリティ研究所」の新技術発表イベントの会場に、施設を爆破するという脅迫メールが届くことからストーリーは始まる。施設に仕掛けられた爆弾とドローン攻撃を阻止するため、江戸川コナンや毛利蘭、毛利小五郎に加え、女子高生探偵・世良真純、さらに神奈川県警の萩原千速、横溝重悟らと連携し、絶体絶命のピンチに立ち向かう。迫力のアクションと謎解きが融合した、緊迫感あふれる推理体験に挑む内容だ。
食とミステリーが融合した人気の「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」は、今回工藤新一と毛利蘭の“コナン”が誕生する、少し前のエピソードを描く。
舞台は生ライブが名物の高級レストラン「デラ・ディーヴァ」。ゲストは新一、蘭と共に、歌姫・ルルの身に着けられていた、消えたブローチを巡る事件の捜査に挑む。
本格的な生歌パフォーマンスでパワーアップした演出に加え、目の前で繰り広げられる新一と蘭の初々しいやり取りやアクションは必見。フレンチコース料理や限定カクテルを味わいながら、物語の世界に深く没入できる。
パークの人気コースター「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」とのコラボレーション「名探偵コナン×ストーリー・ライド 〜激走の自動運転（オートドライブ）〜」では、服部平次がキーマンとして登場。
自動運転車の暴走に巻き込まれたゲストは、コナンや少年探偵団、そして平次と共に絶体絶命のピンチを切り抜ける。平次のバイクアクションを彷彿とさせるスリルと、コースターの浮遊感がシンクロする、爽快なライドアトラクションだ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
（C）2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
（C）SCRAP All Rights Reserved.
Universal elements and all related indicia TM & （C） 2025 Universal Studios. All rights reserved.
