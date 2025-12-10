アオシマ、ウォーターライン「日本海軍 駆逐艦 宵月」とフルハルモデル「日本海軍 戦艦 陸奥1942(金属砲身付き)」が2026年4月に発売
青島文化教材社は、プラモデル「1/700 ウォーターライン No.439 日本海軍 駆逐艦 宵月」と「1/700 艦船（フルハルモデル） 日本海軍 戦艦 陸奥1942(金属砲身付き)」を2026年4月に発売する。12月17日より予約受付を開始する。
1/700 ウォーターライン No.439 日本海軍 駆逐艦 宵月
本商品は「ウォーターライン」シリーズで秋月型駆逐艦の10番艦「宵月」を1/700スケールプラスチックモデルキット化。
スライド金型を使用し、緻密かつ精密なモールドを実現。連装機銃や高角砲等の艤装を中心に各種パーツがアップデートされている。
1/700 艦船（フルハルモデル） 日本海軍 戦艦 陸奥1942(金属砲身付き)
本商品は「フルハルモデル」シリーズで長門型戦艦の2番艦「陸奥」を1/700スケールプラモデル化したもの。要点を抑えたパーツ構成で、シンプルで組み立て易く、緻密な造形が再現されている。
無数に設置された連装機銃、高角砲、航空機用カタパルトなど各種艤装を新設計で追加されている。金属製砲身8本が付属する。
🆕新製品情報🆕- アオシマPR (@aoshima_PR) December 10, 2025
／
1/700 ウォーターライン
No.439 日本海軍 駆逐艦 宵月https://t.co/uUHanWUCIg
1/700 艦船（フルハルモデル）
日本海軍 戦艦 陸奥1942（金属砲身付き）https://t.co/T0bHrAfn9N
2026年4月発売予定！
＼
【受注予約開始】12/17(水)14：00～#アオシマ #プラモデル #船… pic.twitter.com/Ql4Mp4kBho
