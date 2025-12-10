「真ゲッターロボ 世界最後の日」より「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ゲッター1 OVA Ver.」が12月12日予約開始！
海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ゲッター1 OVA Ver.」を2026年9月に発売する。12月12日12時より予約を開始する予定で、価格は14,300円。
本製品は、OVA「真ゲッターロボ 世界最後の日」に登場する「ゲッター1」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「リボルテック アメイジング・ヤマグチ」より商品化したもの。
山口勝久氏が原型制作を手掛け、劇中の作画イメージを再現したどっしりとしたプロポーションに、最新仕様の可動ギミックを搭載しており、引き出し式関節ではなく人体のようなめり込みを意識した動きによる、ダイナミックなアクションを可能としている。
5つに分割されたパーツを組み換えて様々なスタイルを演出できるマントに加えて、腹部から発射するゲッタービームや、全方位へのビーム乱射、両手持ちマシンガンの発射やトマホークの斬撃など、映像効果を造形表現した多彩なエフェクトが付属し、荒々しい戦いぶりを楽しむことができる。
また海洋堂直営店（海洋堂オンラインストア、ホビーロビー東京）で購入すると、限定特典としてゲッタートマホークをブーメランのように投擲した「回転エフェクト」が付属する。
「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ゲッター1 OVA Ver.」サイズ：全高 約160mm 素材：PVC、ABS、POM、鉄、磁石 付属品
オプションハンド×6
マントパーツ×5
ゲッタートマホーク×2
マント用オプションカバー×1
マント用アタッチメント×1
スパイラルゲッタービーム乱射エフェクト×6
ゲッターマシンガン×2
発砲エフェクト×2
斬撃エフェクト×2
ゲッタービームエフェクト×1
ディスプレイスタンド×1
＜海洋堂直営店限定特典＞
回転エフェクト×1
海洋堂直営店限定特典「回転エフェクト」
(C) 1998 GO NAGAI-KEN HIKAWA/DYNAMIC-BANDAIVISUAL-MARUBENI-AYERS
※掲載の画像は開発時サンプルの為、実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。