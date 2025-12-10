夏帆と竹内涼真がW主演するドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS系）の最終話が、9日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、“恋人ファースト”ゆえに自分を見失ってしまった山岸鮎美（夏帆）と、“料理は女が作って当たり前”な亭主関白思考な海老原勝男（竹内）の、別れから始まる2人の成長&再生ロマンスコメディー。

詐欺に遭ってからの鮎美は、飲食店での職探し、一方、会社を謹慎中の勝男は家事にいそしむ日々を過ごしていたが、ついに謹慎が明け職場に復帰することに。白崎（前原瑞樹）や南川（杏花）らが出迎える中、他部署の社員からの冷たい視線や、相変わらず勝男を突き放す柳沢（濱尾ノリタカ）を前に心を痛める勝男。

一方の鮎美は、太平（楽駆）のバーを間借りするところから自分の店を始めようと、前向きに動き出していた。

そんな中、鮎美と勝男の関係にある大きな揺らぎがあり…。

最終話では、勝男と鮎美が2人の関係性を振り返る中、勝男が「よし、決めた。終わりにしよう」と告げる。すると、鮎美も「終わりにしよう」と言ってうなずき、2人は別れて、別々の道を歩き出す結末となった。

放送終了後、SNS上には、「お互いに前に進もうという、すがすがしいラスト。2人が幸せなら良い」「ラブコメ定番の元サヤに収まる展開だと思っていたから、びっくり。ハッピーエンドが良かった」「冒頭で鮎美があっさりと復縁OKしたから、嫌な予感はしていた」「すぐに復縁は無理だったけれど、いつか鮎美のお店が成功したら…。スペシャルドラマに期待」などの感想が投稿された。

このほか、「とりあえず、勝男ロス過ぎる。竹内涼真がハマり役だった。シーズン2希望」「勝男が人として成長していく姿が良かった。最初は嫌なやつだったはずなのに、不器用ながらも一生懸命頑張る姿に、最後はいとおしくなって応援していた」「一緒にはなれなかったけれど、勝男と鮎美の成長を見られて良かった。良質なドラマをありがとう」「勝男と鮎美のように、別れがあったとしても人生の無駄にはならない。今の若い人もたくさん恋愛してほしいと思った」といった声も寄せられた。