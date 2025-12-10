今年で第31回という老舗EVイベント

先月は横浜市で行われた、日本EVクラブ主催の電気自動車のイベント『日本EVフェスティバル』の手伝いをしてきました。

日本EVクラブは1994年、大先輩の自動車評論家である舘内端さんが設立した団体で、現在は一般社団法人になっています。EVに関係するさまざまなイベントやアクションを行っており、毎年秋に開催している日本EVフェスティバルはそのひとつです。



メーカー、クラブ、コンバートEVなど多彩な展示。 樋口涼

驚くのは今年で第31回を数えること。量産EVのパイオニアと言われる三菱i-MiEVや日産リーフの登場より前にスタートしているのです。

最近一部の自動車メーカーやメディアが、EVのことをBEVと呼んでいます。どういう思惑があるかはわかりませんが、BEVという言葉が生まれるはるか前から、EVフェスティバルは存在しているわけで。ここでもEVと呼びます。

日本EVフェスティバルは、当初はコンバートEVのレースが主体でしたが、2020年に東京お台場に会場を移転し、都市型イベントに切り替わりました。そして今年、横浜の日本大通りに場所を移しました。

僕はお台場時代にも手伝いで行ったことがありますが、場所は日本科学未来館の近くで、ビッグサイトや商業施設が並ぶエリアからは離れており、週末開催ではありましたが、人があふれるような感じではありませんでした。

それに比べると今回の場所は、赤レンガ倉庫や大さん橋、中華街といった横浜の観光名所から徒歩圏内で、日本大通り駅から徒歩1分という利便性もあって、周辺を通り掛かる人の数は明らかに多いと感じました。

実際、日本EVクラブが発表した今回の来場者数は約4700人（出展者、スタッフ含む）で、お台場時代の約6倍になったとのことでした。

イベントの目玉はEV&PHEV試乗会

広場や駐車場などではなく、日本大通りという公道を封鎖しての開催も、これまでと違っていました。目の前は神奈川県庁。つまり横浜の中心です。

横浜市では日本大通りのイベント利用を受け付けていて、クルマ関連も過去にエコカー試乗会などが開かれたことがあります。とはいえ横浜市は1971年、他の自治体に先駆けて都市デザインを考える組織が作られており、景観へのこだわりは強いので、自由に開催できるというわけではありません。



横浜では初開催ながら多くの人が訪れた。 樋口涼

当日は晴天に恵まれ、日本大通りのいちょう並木も色づき、最高のロケーションでした。自動車メーカーやオーナーズクラブの車両、コンバートEV、EVレーシングカートなどが展示されたほか、充電器の展示なども行われ、近くの横浜市開港記念館ではEVシンポジウムも開催されました。

僕はイベントの目玉でもあるEV&PHEV試乗会のお手伝いで、助手席に同乗して、車両の説明をしながらコースを案内しました。担当したのは三菱アウトランダーPHEV、ホンダN-VAN e:、BYDシールの3台。いずれも過去に試乗したことがある車種なので、説明はスムーズに行うことができました。

興味深かったのは、試乗を申し込んだ人たちとの会話でした。相手の運転に支障のない範囲で話をしたのですが、まず印象的だったのは、EVを所有している、あるいは所有していた人が多かったことです。

テスラのオーナーは3人ぐらいいたし、ミニ・エースマンに乗っている人、かつて日産リーフを所有していた人などがいました。展示もされていた電動カートのレーシングチームのメンバーもいました。

驚いたのはクルマの知識レベルの高さ

知識も豊富で、あるテスラのオーナーは、日本でもテストが始まったFSD（フル・セルフ・ドライビング）のことを熱心に話していました。別のテスラオーナーは、BYDで走り出してすぐに、両車のキャラクターの違いを見抜きました。

分野限定ではありますが、クルマについての知識レベルはかなり高く、僕たち自動車メディアの人間に匹敵するレベルであるという印象を抱きました。



神奈川県庁駐車場を出発する試乗車。 樋口涼

たしかに日本のEV比率は欧米や中国に比べるとかなり低いですが、それでも自分で選んで乗っている人は確実にいることがわかりました。マルチパスウェイとは多様性の意味であり、こうした人たちの声は大切にしたいと思いました。

それと今回は、観光地での開催ということもあって、クルマにそれほどくわしくない来場者も多かったので、そういう人にEVの魅力を伝えるために、もっと多角的な展示があっても良いと感じました。

たとえば、日本の近くで突然台風が発生したりするのは、海水温度の上昇、つまり地球温暖化が原因という見方が、専門家の間では一般的です。

さらにガソリンはすべて石油から作られ、その石油はほぼ輸入に頼っていますが、電気はそうではありません。僕が契約している北陸電力の電源構成は、火力は半分以下で、北アルプスなどの地勢を活用した水力が25％を占めています。

なので、これらの分野のブースも用意して、地球環境やエネルギーの問題がある中でクルマはどうすべきか、EVはどんな役割を果たすべきかを考えてもらう場があってもいいと感じました。

僕もEVは試乗会などで触れており、メーカーからの情報は入手してきましたが、ユーザーの声もまた大事だと思いましたし、こういう声をメディアに生かしていかなければいけないと感じたのでした。