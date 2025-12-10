【天気】日本海側は次第に回復も、各地で冬の冷たい空気
10日（水）日本海側は次第に回復も、各地で冬の冷たい空気。
＜10日（水）の天気＞
冬型の気圧配置がゆるみ、北海道や東北北部の雪エリアは狭まってきています。東北南部〜北陸では夕方まで雨やみぞれのところがあり、雷や突風に注意が必要です。関東〜九州ではおだやかに晴れるでしょう。空気の乾燥が続きますので、火の元にお気をつけください。
＜予想最高気温（前日差）＞
この時期らしい寒さになるでしょう。北風がおさまるぶん前日よりはしのぎやすくなりそうです。
札幌 2℃（＋2）
仙台 8℃（-1）
新潟 8℃（-2）
東京 14℃（±0）
名古屋 13℃（-1）
大阪 14℃（±0）
鳥取 13℃（±0）
高知 16℃（±0）
福岡 15℃（±0）
＜週間予報＞
■西日本
11日（木）は午後を中心に雨の降るところが多く、12日（金）以降気温が低くなりそうです。土日は広い範囲で冷たい雨が降り、最高気温は大阪・鳥取・広島で10℃前後の予想です。週明けは晴れ間が戻りますが、冬の寒さが続くでしょう。
■北日本・東日本11日（木）は低気圧が近づいて、北日本で雨や雪、風が強まる見込みです。その後も北日本や北陸で雪やみぞれの日が続くでしょう。12日（金）以降いっそう寒さが厳しくなり、札幌は真冬日になる予想です。東京も13日（土）は最高気温9℃と、真冬並みの寒さに。14日（日）は関東や東海で久しぶりの雨が降りますが、冷たい雨で荒天になるおそれがあります。