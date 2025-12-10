10日（水）日本海側は次第に回復も、各地で冬の冷たい空気。

＜10日（水）の天気＞

冬型の気圧配置がゆるみ、北海道や東北北部の雪エリアは狭まってきています。東北南部〜北陸では夕方まで雨やみぞれのところがあり、雷や突風に注意が必要です。関東〜九州ではおだやかに晴れるでしょう。空気の乾燥が続きますので、火の元にお気をつけください。

＜予想最高気温（前日差）＞

この時期らしい寒さになるでしょう。北風がおさまるぶん前日よりはしのぎやすくなりそうです。

札幌 2℃（＋2）

仙台 8℃（-1）

新潟 8℃（-2）

東京 14℃（±0）

名古屋 13℃（-1）

大阪 14℃（±0）

鳥取 13℃（±0）

高知 16℃（±0）

福岡 15℃（±0）

＜週間予報＞

■西日本

11日（木）は午後を中心に雨の降るところが多く、12日（金）以降気温が低くなりそうです。土日は広い範囲で冷たい雨が降り、最高気温は大阪・鳥取・広島で10℃前後の予想です。週明けは晴れ間が戻りますが、冬の寒さが続くでしょう。

■北日本・東日本

11日（木）は低気圧が近づいて、北日本で雨や雪、風が強まる見込みです。その後も北日本や北陸で雪やみぞれの日が続くでしょう。12日（金）以降いっそう寒さが厳しくなり、札幌は真冬日になる予想です。東京も13日（土）は最高気温9℃と、真冬並みの寒さに。14日（日）は関東や東海で久しぶりの雨が降りますが、冷たい雨で荒天になるおそれがあります。