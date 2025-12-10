モーニング娘。′25、新シングルが合算ランキング1位【オリコンランキング】
モーニング娘。'25の最新シングル「てか HAPPYのHAPPY！/私のラミンタッチオーネ（Lamentazione）」が、10日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、週間7.7万PT（77,118PT）を記録し1位を獲得。2018年12月24日付からスタートした同ランキングにおいて自身通算3作目の1位となった。
【ライブ写真多数】楽しそうな笑顔を見せる横山玲奈ほか長野公演のステージの模様
本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」でも初週売上7.6万枚で1位に初登場。オリコン週間音楽ランキングで2冠【※】となった。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
続く2位には、米津玄師の「IRIS OUT / JANE DOE」が、週間7.4万PT（73,624PT）でランクイン。2025年10月6日付で本作初の1位を獲得してから、11週連続でTOP3入り。累積ポイントは159.6万PT（1,595,918PT）となった。本作はストリーミング再生数が大きくけん引。収録曲の「IRIS OUT」と「JANE DOE」は、11週連続で「オリコン週間ストリーミングランキング」1位、2位を独占している。
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート。
「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月15日付：集計期間：2025年12月1日〜7日）＞
