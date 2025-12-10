【UEFAチャンピオンズリーグ】モナコ1−0ガラタサライ（日本時間12月10日／スタッド・ルイ・ドゥ）

【映像】南野拓実、完璧トラップ＆パス→相手DF陣も混乱

南野拓実が卓越した技術で決定機を演出した。ゴール前に抜け出した日本代表MFは、完璧なファーストタッチとパスで“ほぼアシスト”というプレーでゴールに迫った。

モナコは日本時間12月10日、UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第6戦でホームとガラタサライと対戦。すると後半、日本代表MFが決定機をもたらした。

左サイドでボールを回収したモナコは、アレクサンドル・ゴロビンが縦パスを送ると、マグネス・アクリウシェがダイレクトで左にはたき、これに南野が反応した。背番号18は、斜め右後ろからくるボールを半身で受けつつも、右足で完璧にトラップ。自らの身体がボールよりもやや先に出ていたものの、決してスピードを落とすことなくワンタッチで処理してゴール前に抜け出すと、次のタッチは左足で完璧に中央へとパスを送り届けた。

解説を務めた北沢豪氏も「南野のこのワンタッチ。スピードがおちないですからね」と日本代表MFのプレーを称賛。ファンもSNSで「エグすぎる」「天才かよ！」「キレキレだなw」「やっぱりモナコのキーマンは南野」と、そのテクニックを褒め称えるコメントを寄せていた。

相手のトルコ代表GKウグルカン・チャクルもこれには対応しきれず、モナコが先制かと思われたものの、このシーンは残念ながら、ドンピシャのパスをもらったフォラリン・バログンはシュートを外してしまう。48分のPK獲得に続いて先制点のチャンスを生み出した南野は思わず頭を抱えたが、その後も諦めることなく攻め続け、62分に今度はヘディングでバログンに決定的なパスを供給するなど躍動してみせた。

南野はあ74分にゴール前の接触で交代となったものの、1―0で勝利を収めたこの試合のプレイヤー・オブ・ザ・マッチに選ばれるなど、大きな存在感を示した。（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）