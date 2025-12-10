お笑いトリオ、ぱーてぃーちゃんの信子（33）が“サブリナ・オブ・ジョイトイ”で会場を沸かせた。

10日、東京・渋谷モディで行われる米歌手サブリナ・カーペンターの最新アルバム「マンズ・ベスト・フレンド」日本盤リリース記念展示「The Man’s Best Friend Exhibition」オープニングイベントに出席。トレードマークの銀と青の髪色ではなく、金髪姿の“サブリナ”仕様で登場し、冒頭で「今日はノブリナと呼んで頂いてもいいでしょうか」とあいさつした。

メンバーの金子きょんちぃとのサブリナポージング対決では、腰をひねるセクシーな動きから最後はかつて一世を風靡（ふうび）したグラビアアイドル、インリン・オブ・ジョイトイをほうふつとさせるM字開脚風ポーズも披露。見事に勝利し、審査したヒコロヒーを「セクシーさで信子でした。サービス精神がありました」とうならせた。

信子はサブリナの魅力について「洋楽って歌詞があんまりわからなくて苦手だったんですけど、サブリナちゃんはミュージックビデオもすごいかわいくて、ひとつの映画を見ているみたいな。楽曲、歌詞、映像でも、いろんな角度から楽しむことができると思います」と熱弁。今年リリースの「Tears」の歌詞の中にはIKEAの家具を組み立てた男性にときめた描写などもあり、「うちの旦那は5つ上なんですけど、ひとつも気が使えなくて。IKEAの家具も組み立てたの私ですからね。やっぱり生き方がうまい人がすてきだなと思います」とプライベートも明かして盛り上げていた。

イベントにはぱーてぃーちゃんの、すがちゃん最高No．1も登壇した。