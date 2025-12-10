東京、大阪、名古屋の三大都市圏の人口を比較したマップがSNS上で大きな注目を集めている。



「大阪・名古屋を東京23区と同じくらいの面積にして比べてみた。 三大都市圏の間でも、かなり規模に差があるのがわかる。」



と件のマップを紹介したのはしまがわさん（@Shima_gawa）。



東京23区は面積628平方キロメートルで人口約972万2305人なので1平方キロメートルあたりの人口密度は15492人。大阪市、名古屋市の市域は東京23区よりはるかに狭いので、おおよそ近しい面積になるよう周辺自治体をまとめて比較したところ、大阪圏は人口591万1724人で人口密度9386人、名古屋圏は人口334万2676人で人口密度5310人になるとするこのマップ。



投稿は2021年のものだが三大都市圏の実態がよく伝わる内容で、最近になってあらためて注目を集めているのだ。しまがわさんに話を聞いた。



ーーこのテーマに興味を持ったきっかけは？



しまがわ：もともと大学では地理学を専攻しており、都市や人口について関心がありました。東京と他の都市を比較する時、東京23区という枠組みは他の市より面積が大きすぎて人口が比較しにくい。ならば同じくらいの面積に揃えて比較したらより分かりやすいのではないか、と思ったのがきっかけです。



ーーマップを作成して気づかれたことは？



しまがわ：東京23区の人口が抜群に大きいことでしょうか。東京と比較すると、大阪は約1／2、名古屋は約1／3となるのが驚きました。大阪市の面積が意外と小さく、東京23区と同じ面積にすると寝屋川や東大阪、堺市の一部まで含んでしまうのも驚きでした。



また名古屋と福岡のどちらが第三都市かと言われることもありますが、福岡と比較すると名古屋も1.5倍の人口があり、都市規模に差があることにも気づきました。



ーー投稿の反響へのご感想をお聞かせください。



しまがわ：4年前の投稿ですが、今年になりまた投稿が伸びだしたのでびっくりしました。普段は空想地図という架空の国や都市の地図について投稿することが多いですが、実際の地理をネタにした投稿も関心が高いので、もっとしていきたいです。



SNSユーザー達から



「大阪は含めている周辺の市を見ても相当な人口密度に思えるけど、その1.5倍とは東京って凄いな！」

「浜松市の中央区と浜名区を足した面積が東京23区の面積に近いです 面積約613km² 人口約74万人 人口密度1207人/km²」

「東京のベッドタウン八王子って中央線快速で1時間弱だけど、これ名古屋で言ったら米原なんですよね。東京の人の言う『通勤辛い』と名古屋の人の言うそれはレベルが違う」



など数々の驚きの声が寄せられる今回の投稿。読者のみなさんの3大都市圏のイメージとは合致しただろうか？



なお今回の話題を提供してくれたしまがわさんは日々、SNSで地理や空想地図、架空地図について情報を発信している。ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



Xアカウント：https://x.com/Shima_gawa



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）