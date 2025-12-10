＜カラダの相性＞で再婚した経営者カオリ。夫が一緒に寝てくれなくなった今見る夢は…漫画『女40代はおそろしい』その４【2025編集部セレクション】

2024年下半期（7月〜12月）に配信したものから、いま読み直したい「ベスト記事」をお届けします。（初公開日：2024年10月12日）＊＊＊＊＊＊＊＊たまに耳にする「女性の40代は最高」という言葉。しかし現実はもちろん楽しいことばかりじゃありません。『母がしんどい』『キレる私をやめたい』などを著書に持つ田房永子さんは44歳になった頃にこう思ったそう。「40代、楽しいか？って。逆じゃね？って」。その田房さんが女40代のリアルを描いた『女40代はおそろしい』が発売に。収入半減、義母問題、加齢とセックス、部下との不倫、女性用風俗などなど。田房さん曰く「共働き夫婦の行き詰まりと未来を描いた中年クライシス漫画」から経営者・カオリのお話を紹介します。

* * * * * * *

もともと家政夫だった夫

【１】

【２】

↓↓↓家事は趣味になりえないよ

ちょっと分かんないっス

【３】

【４】

↓↓↓「家事は趣味」ってヘンだわ

すごくよかったから……

【５】

【６】

今日も大蛇の夢を見てしまう……

※本稿は、『女40代はおそろしい―夫より稼いでたら、家に居場所がなくなりました)』（著：田房永子）の一部を再編集したものです。