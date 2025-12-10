flumpoolが12月3日に配信リリースした新曲「スノウゴースト」のMVに、乃木坂46の五百城茉央が出演している。

（関連：【映像あり】乃木坂46 五百城茉央が出演しているflumpoolの新曲「スノウゴースト」MV）

■flumpool、Little Glee Monster、キヨらのMVに出演

山村隆太（Vo）と五百城は、ドラマ『MADDER その事件、ワタシが犯人です』（カンテレ／フジテレビ系）で共演した間柄でもあり、今回はアーティストとMVヒロインという立場で再び共演することとなった。五百城自身も「素敵な曲のMVに携わることが出来てとても嬉しかったです」（※1）とコメントを寄せており、作品への思い入れの深さが窺える。

公開されたMVは、まるで数分の短編映画のような作品になっている。五百城が演じているのは、主人公の心の中に今も残り続けている“スノウゴースト”＝“冬の幻”のような存在だ。大切な人と過ごした東京の冬という時間が、ただつらい思い出としてではなく、少しずつ温かさを帯びた記憶へと変わっていく様子が、映像の中で優しく描かれていく。監督を務めたのは石原慎。再会できた喜びと、やがて訪れる別れの気配の両方を、台詞に頼らず表情だけで伝える、繊細で難しい役どころを五百城はまっとうしてみせた。

乃木坂46のメンバーは、これまでもさまざまなアーティストのMVヒロインとして起用されてきた。たとえば、Little Glee Monsterがレミオロメンのカバー「3月9日」のMVで主演を務めた遠藤さくらは、卒業ソングの持つ切なさとひたむきさを、どこか儚げな表情で受け止めてみせた。ゲーム実況者・キヨの楽曲「有頂天猫」に出演した賀喜遥香は明るく親しみやすいエネルギーでMVの空気を引っ張っていた。

また、MONDO GROSSOの「惑星タントラ」でボーカル兼ヒロインを務めた齋藤飛鳥は、ハイファッション的なビジュアルとともに、作品全体の芸術性を支えるアイコンとして機能していた。

これらのMVに共通しているのは、乃木坂46というグループが持つ“純潔感”や“透明感”といったイメージが、楽曲や映像の世界観を壊すことなく、むしろ後押ししているという点だ。いまやMVは、プロモーション映像ではなく、3～5分のショートフィルムのように物語を見せることがひとつの大きな役割になっている。そんな中で登場するヒロインには、物語の中において「自然に溶け込めること」と「視線を引き寄せられること」という、ふたつの役目が求められる。乃木坂46のメンバーは、その両方をしっかり担える存在として、ジャンルを問わず多くのクリエイター／アーティストから信頼を集めていると言えるだろう。

■五百城茉央の持つ“揺らぎ”を含んだ透明感と儚さ

その上で五百城は、5期生の中でも特に“揺らぎ”を含んだ透明感の持ち主だ。完成された美しさというよりも、少しあどけなさを残しながら、ふとした瞬間に深い影をにじませる表情。そこにはどこか危うさがあって、触れたら崩れてしまいそうな儚さがある。実際に山村は、「撮影がすべて終わった後に号泣していた彼女の姿がとても印象的でした。その誠実さや、不器用でどこか矛盾を抱えた瞬間が、とても人間らしくてずっと心に残っていました」と五百城の印象を語っている（※2）。五百城はグループ加入前、デビュー前最後の休日に始発で地元・神戸に戻り、仲の良い友人一人ひとりの家をまわって「ありがとう」と伝え、最後はサプライズで集まってくれた友人たちの前で大泣きしてしまったというエピソード（※3）もあり、山村の言葉は、実際の彼女の日常のエピソードとも重なって見える。

乃木坂46のメンバーが他アーティストのMVやドラマ、映画の現場へと飛び出していく流れは、これからもっと増えていくはずだ。特に5期生以降のメンバーは、ドラマやバラエティ、ラジオなどグループの外での仕事がより増えたことで、どんな場面でどんな表情を見せる人なのかというパーソナリティが少しずつ広く伝わりつつあるだろう。だからこそ、現場で「この作品なら、この役はあの人にお願いしたい」というふうに具体的に名前が挙がる機会も増えているのかもしれない。

過去にも、楽曲とMVヒロインの関係性が深く結びつき、後から振り返った時に「この曲と言えばこの人」と語られる例は少なくない。音楽と映像がセットで届くのが当たり前になった今、アーティスト側もキャスティングを含めてひとつの世界観をどう提示するかがますます重要になっていくはずだ。その中で、乃木坂46のメンバーがグループ外の作品に参加し、そこでの出会いから新たな表現の扉を開いていくケースは、今後も増えていくだろう。五百城もまた、いつか冬の曲を語る時に思い出されるひとりになるのかもしれない。

（文＝川崎龍也）