武部聡志プロデュースによるスタジオジブリ音楽のトリビュートアルバム『ジブリをうたう その2』の全収録曲および曲順が発表となった。

今作は、2026年2月25日にリリース。聞き馴染みのある楽曲から最新映画主題歌までを網羅している。大原櫻子は、映画『猫の恩返し』より「風になる」を歌唱。アコースティックギターを軸にした疾走感のあるアレンジに乗せて、大原の伸びやかなボーカルが冴え渡る楽曲に仕上がっている。小川彩＆奥田いろは（乃木坂46）は、映画『魔女の宅急便』より「やさしさに包まれたなら」を歌唱。小川は曲中にピアノの演奏としても参加している。

大野雄大＆花村想太（Da-iCE）は、映画『コクリコ坂から』より「上を向いて歩こう」を歌唱。武部聡志によるスウィングしたアレンジに乗る2人のソウルフルで爽快感ある歌声で、楽曲が新しい解釈でフレッシュに生まれ変わっている。薬師丸ひろ子は、映画『千と千尋の神隠し』より「いつも何度でも」を歌唱。ストリングスを中心としたクラシカルなアレンジに乗せて、優しく絵本を読み聞かせるように歌われる薬師丸の母性と温かみのあるボーカルにより、新たなメッセージを感じさせる楽曲へと昇華した。

GLIM SPANKYは、映画『風立ちぬ』より「ひこうき雲」を歌唱。祈りをテーマに、冒頭のパイプオルガンから徐々にギターが絡んでくる荘厳さと激しさが融合されたアレンジになっている。Penthouseは、映画『君たちはどう生きるか』より「地球儀」を歌唱する。

葉加瀬太郎＆武部聡志は、映画『ゲド戦記』より「テルーの唄（Instrumental）」を演奏。森の中をイメージし、ピアノとバイオリンの奏でる音色が心地よさを感じる一曲となっている。玉井詩織（ももいろクローバーZ）は、映画『コクリコ坂から』より「朝ごはんの歌」を歌唱。ギターサウンドが印象的な元気の良い楽曲となっている。

のん×SOIL&“PIMP”SESSIONSは、映画『耳をすませば』より「カントリー・ロード」を歌唱。にんじん（from ロクデナシ）は、映画『コクリコ坂から』より「さよならの夏～コクリコ坂から～」を歌唱。哀愁や故郷をテーマにアレンジされたこの楽曲を、どこかせつなく儚いにんじんのボーカルが新しい命を吹き込む。

Kalafinaは、映画『借りぐらしのアリエッティ』より「Arrietty’s Song」を歌唱。原曲のアイリッシュな雰囲気は残しつつ、Kalafina3人のハーモニーが融合された一曲となっている。アイナ・ジ・エンドは、映画『火垂るの墓』より「はにゅうの宿」を歌唱。武部のピアノとアイナ・ジ・エンドのボーカルのみで小さな部屋の中で一発録りレコーディングが行われ、環境ノイズやペダルを踏む音などもリアルに録音されている。さらにアイナ・ジ・エンド自身が山奥に足を運び録音してきたという環境音が加わり、どこか懐かしくも幻想的な世界を演出している。

森崎ウィンは、映画『ハウルの動く城』より「世界の約束」を歌唱。アメリカンジャズを意識してアレンジされている。楽曲の最後を締めくくるのは、前作でも実施した“epilogue”という形で、武部が映画『かぐや姫の物語』より「いのちの記憶」をピアノで演奏する。

また、予約購入共通特典にはジャケット写真を使用したオリジナルステッカーが付属。さらに、“購入者限定スペシャル特典”の応募シリアルも封入。宮崎吾朗描き下ろしのジャケットイラストによるオリジナルアクリルスタンドのプレゼント応募が可能となる。

今後特設サイトでは、今作のレコーディングドキュメントやアーティストからのコメントも順次公開予定だ。

・武部聡志 コメント

「ジブリをうたう その2」の収録楽曲が出揃いました。今回も1枚目同様、ジブリ愛溢れるアーティスト達が自ら楽曲を選んでくれました。どのトラックからも新たな息吹きと、あたたかさを感じて頂けると思っています。是非、映画のシーンやストーリーを思い出しながらお聴きください！

プロデューサー 武部聡志

（文＝リアルサウンド編集部）