【父「大学行くなら土下座しろ！」】「弱音を吐くな」原因は夫の発言だった…＜第2話＞#4コマ母道場
子どもの成長とともに、親がやってあげられることは限られてきてしまいます。悩みに直面しても代わってはあげられないし、将来に向けての努力だって応援することしかできません。やってあげられることは、必要な教育資金を可能な範囲で出すくらいでしょうか。今回は、そんな教育資金を出し渋る家族のお話です。
第2話 弱音を吐くな【ミサトの気持ち】
【編集部コメント】
えーー！ この時期は順調に成績が上がっている子でも不安でいっぱいになる頃ではないでしょうか。ましてやどんなに頑張っても第一志望でA判定が出ない現実を目の当たりにして落ち込んでいる状況なら、弱音くらい吐かせてあげてもいい気はするのですが……。ヒデキさんは厳しめのお父さんなのでしょうか。でもきっとアカリちゃんのためを思って、叱咤激励のつもりで言ってくれた言葉……ですよね？ ヒデキさん？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと
