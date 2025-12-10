ニチレイフーズが販売する「今川焼」

「中にあんこなどの具材を入れて焼いた円形の厚焼き和菓子」名称が議論になる「あの食べ物」について、冷凍食品などを手掛ける「ニチレイフーズ」が各都道府県の最も多い呼び方を示した「勢力図」を発表しました。

都道府県別の呼び方「勢力図」 （画像提供：ニチレイフーズ）

「勢力図」は全国１万４０５７人からの回答を分析し作成されました。群馬県を含む関東地方のほか北陸地方で支持を得た「今川焼」は、最多の１９都府県・８５０８票でした。

中部地方や四国、中国地方で親しまれる「大判焼き」は７３０９票、大阪府や奈良県、それに九州地方全土が占めた「回転焼き」は３６４６票となりました。

群馬テレビでも、桐生市出身の小野梨紗子アナウンサーは「今川焼」と回答したのに対し、大阪府出身の小林優アナウンサーは「『回転焼き』もしくは『御座候※兵庫県に本社を置き当該の商品を販売する企業・展開する屋号』ですかね」と答えるなど地域差が分かれました。

冷凍食品として「今川焼」の名称で商品展開するニチレイフーズは、「最多勢力が「今川焼」であったことについては、長年『今川焼』を展開してきた当社としても大変励みになる」としたうえで、「呼び方の違いは、日々の食卓の中で自然と受け継がれてきた地域性そのものであり、長く日本人に親しまれてきた和菓子ならではの魅力だと感じています」と話しています。