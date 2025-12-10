山下美夢有が人生で初めてカメラを購入！ 「カメラマン美夢有 誕生」にファンも期待「芸術センスも世界レベルの可能性あるね」
山下美夢有が自身のインスタグラムを更新。「#人生初の」「#カメラ」「#購入」とだけ記すと、たくさんの植物に囲まれた中、嬉しそうに新しいカメラを手にする写真を投稿した。
【写真】「カメラマン美夢有 誕生」 写真の公開に高まる期待！
この日の山下は、グレーのトップスとパンツの上にベージュのコートを羽織って、秋らしく落ち着いたコーデを披露。投稿を見たファンは「カメラマン美夢有 誕生ですね」「どんなカメラかな？」「芸術センスも世界レベルの可能性あるね」「オフの写真をいっぱい撮ってアップしてください！」などとコメント。新しいカメラで撮影した写真の公開に期待を膨らませていた。今シーズンから米国女子ツアーに本格参戦した山下。8月にはメジャー大会「AIG女子オープン」（全英女子）で初優勝を飾ると、11月にはマレーシアで開催された「メイバンク選手権」で2勝目。米ツアー25試合に参戦し予選通過を逃したのはわずかに2試合。12試合でトップ10入りを果たすという大活躍で、2025年の新人賞を獲得。ロレックス・ランキングもシーズンを終えて4位につけている。
