『CupHead』で画面右半分を隠して全ステージをSランクでクリア!? 序盤からリテイク100回越えの過酷すぎる半目隠し&ノーダメ縛り

2017年にインディーゲームの世界に登場し、独特のビジュアルと音楽で瞬く間に世界中のゲーマーを魅了した2Dアクションシューティング『CupHead』。

本作は1930年代のカートゥーンアニメーションの雰囲気をゲームに落とし込んだシューティングゲームで、手書きのセル画で制作されたキャラクターや水彩で描かれた背景、当時のスタイルを再現したBGMなど、ノスタルジックなビジュアルが特徴的だ。

ゲーム面ではカートゥーン調のビジュアルに絶妙にマッチするやりごたえのある難易度も特徴的で、倒されて覚えるが当たり前のクラシックなアクションシューティングとなっている。

今回紹介するのは全世界で注目を集め、アニメ化までされた『CupHead』で驚きの挑戦を披露した動画。まほ。さんがニコニコ動画に投稿した『【縛り】画面右半分隠して鬼畜ゲー『CupHead』Sランク縛り part1【結月ゆかり実況】』だ。

この動画は高難易度で知られる『CupHead』の画面半分を隠しながら、最高評価Sランクでクリアしようというもの。

今回はただでさえ難しい2Dアクションシューティングを画面半分が見えない状態で攻略してみせた苦しすぎる縛りプレイをご紹介する。

画面を隠して素早くノーダメージで攻略する『CupHead』

今回紹介するのはインディーゲームの世界から生まれた2Dアクションシューティングの傑作として親しまれる『CupHead』で難しすぎる縛りプレイに挑戦した動画。

先にも軽く触れたように、本作はカートゥーンアニメーションを題材としたシューティングゲーム。独特のビジュアルが目を引く作品だが、攻略しがいのある高難易度のゲームとしても知られる作品だ。

普通に攻略するだけでも中々に難しく、トライアンドエラーでボスを攻略していくのがいわゆる死にゲー、死に覚えゲー的な動きが基本となっている。

本動画ではそんな高難易度の2Dアクションシューティング『CupHead』での特殊な縛りプレイに挑戦。

目隠し縛りと言えば画面全体を隠して記憶や音を頼りにゲーム攻略に挑むものだが、今回のプレイでは画面の右半分だけを隠してプレイを進める。

ただでさえ難しい『CupHead』を半分見えない状態で攻略という時点で異常な難易度と言えるが、本プレイではさらにSランククリアという目標を設定。

Sランククリアはステージクリア時に得られる評価のひとつで、最高難易度エキスパートで特定の条件を満たすことで得られるもの。

本プレイでは目隠し縛りだけでなくHPを増やすアイテムも制限しているため、画面右半分が見えない状態で素早く、ノーダメージでステージをクリアする必要がある。

動画では「要するに無理ってこと？」など困惑する視聴者の声も多く寄せられており、この挑戦がいかに難しいものかが伺える。

序盤から100回以上挑戦の過酷すぎる縛りプレイ

画面を隠し高難易度2Dアクションシューティング『CupHead』のSランククリアを目指す本シリーズ。過去には別作品でも半目隠しを達成しているまほ。さんだが、今回はどのようなプレイが披露されたのだろうか？

動画では序盤からとてつもない苦戦を強いられるあまりにも苦しい戦いの様子が収められていた。

例えばPart1に収録された序盤のステージ「悪だくみのぬかるみ」では跳ね回るスライムのボス「プルプ・ル・グラン」に大苦戦。

右半分の画面が見えないため跳ね回るボスの動きを予想して避けたり、場合によってはボスがどこにいるか予測して攻撃するまほ。さんだが、Sランククリアのために短時間かつノーダメージで攻略しなくてはならないのがなかなかに厳しい戦い。

跳ね回るボスに当たったり、右側から中距離攻撃されたり、ダメージを稼ぐ攻めの姿勢が被ダメに繋がったりと、リトライが続き、最序盤のボスから1時間以上の苦戦となった。

70回の挑戦を経て「悪だくみのぬかるみ」をSランククリアしたまほ。さんだったが、続くPart2ではさらなる強敵に200回近くのリトライの大激戦を収録しており、視聴者に本縛りの厳しさを見せつけることとなった。

『CupHead』半目隠し縛りに挑戦し、序盤から苦しい戦いを披露した本シリーズは執筆時点までに完結済み。視聴者を困惑させた難しすぎる縛りプレイをまほ。さんがどのように走り切ったのか、ぜひ動画でチェックしてみてほしい。

文／富士脇 水面

【縛り】画面右半分隠して鬼畜ゲー『CupHead』Sランク縛り part1【結月ゆかり実況】

https://www.nicovideo.jp/watch/sm44899231