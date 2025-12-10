岩井明愛が「オフシーズンの目標」を早くも達成！ 「待ちに待ったこの瞬間」と嬉しそうに焼ハマグリをパクリ
岩井明愛が自身のインスタグラムを更新。「待ちに待ったこの時が来た」と記すと、七輪で焼いたハマグリを美味しそうに食べる瞬間を動画で投稿した。
【動画】「オフの目標早々に達成」 美味しそうに焼ハマグリを食べる岩井明愛
七輪に乗せられたハマグリのアップからスタートした動画。「グツグツいってきましたから、いきます」と言うと、トングで貝を掴み、箸で身を寄せる。今回はバター醤油で味付けしたとのこと。そして口に入れる直前には「待ちに待ったこの瞬間」と嬉しそうな笑顔を見せいていた。実は岩井は、今季最終戦「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」の後、ファンの声援に感謝した投稿の文末にハッシュタグを添えて「#オフシーズンの目標は七輪ハマグリ」と記していた。念願の焼ハマグリをじっくりと味わうと、大きく目を見開いてカメラを見つめる。そして「うまい！」の一言。オフシーズンの目標は早くも達成された。そして今回の投稿の最後では、ハッシュタグを添えて「#着火剤のありがたみだけど」「#ひおこし苦戦」「#何分かかったんだろうか」と苦労した舞台裏を明かしていた。投稿を見たファンからも「ついに！笑」「待ちに待ったハマグリ美味しそう」「オフの目標早々に達成ですね」「こちらにも匂いが届きそう」など、楽しそうにコメントを寄せていた。今年から妹・千怜とともに米国女子ツアーに本格参戦した岩井。8月には「スタンダード・ポートランドクラシック」で初優勝を飾っている。26試合中20試合で予選を通過、7試合でトップ10入りという活躍で、日本のファンを大いに沸かせた。
