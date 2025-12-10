福間女流六冠が会見「将棋界の未来に強い不安」　妊娠・出産に関するタイトル戦の規定変更を訴え　将棋連盟は「不安抱かせお詫び…柔軟に当事者の意思に沿える仕組みを検討中」とコメント

将棋の福間香奈女流六冠が記者会見し、日本将棋連盟が定めた妊娠・出産に関するタイトル戦規定の変更を訴えました。



会見したのは、一児の母でもある将棋の福間香奈女流六冠（３３）です。



日本将棋連盟は、タイトル戦に臨む女流棋士が妊娠した場合、対局の日程が出産予定日から数えて産前６週から産後８週までの期間と１日でも重なれば、日程変更の対応はせず、タイトル戦に出られないなどとする規定を定めています。



