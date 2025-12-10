Vaundyと1000人の18歳世代が紡ぐ奇跡のステージ NHK特番『Vaundy18祭』放送決定
Vaundyと日本全国の18歳世代1000人が共演した特別音楽番組『Vaundy18祭（フェス）』が、23日午後10時よりNHK総合にて放送されることが決定した。
【写真】ものづくりに対する熱い思いを語るVaundy
番組は、成人年齢が18歳に引き下げられた現代において、人生の転機を迎える18歳世代とVaundyが“一生記憶に残る体験”をともに作り上げるという企画。テーマは“本気”。参加希望者は、自分の“本気”を表現した動画やメッセージを投稿し、そこからインスピレーションを得てVaundyが新曲「呼び声」を制作した。
先日収録されたステージでは、それぞれの“本気”を歌声にのせ、Vaundyと1000人、お互い待ち焦がれた6ヶ月の想いがぶつかり重なりあう、感動的な時間となった。
番組では、この感動的なステージの模様に加え、18歳世代の若者たちが何を想い、どう向き合ってきたかに密着。また、Vaundy自身が語る18歳のころの記憶や、楽曲制作の裏側にも迫る。
Vaundyは今回の新曲「呼び声」について、「難しい曲だったと思いますが、本気で取り組むこと、本気には責任が伴うこと、そしてそれらを“好き”の気持ちで乗り越える感覚を覚えてもらいたかった」とコメント。「やり切った誇らしさ、美しさを感じてもらえたら何より」と語っている。
唯一無二のステージを記録した『Vaundy18祭』は、NHKプラス（NHK ONE）で同時配信・1週間の見逃し配信が行われるほか、ワールドプレミアム、NHKオンデマンドでも視聴可能となっている。
■Vaundy コメント
「本気」というテーマのもと、生まれた楽曲は「呼び声」となりました。
まずはみんなが「歌いたい！」と思う曲にしなくてはと思い作ったのですが、かなり歌うのが難しい曲だったと思います。
18歳世代のみんなに、難しいものに本気で取り組むことと、本気には責任が伴うこと、それらを”好きの気持ち”で飛び越える感覚、を覚えてもらいたくてこの曲を作りました。
やり切ったもの、完成したものが世に出る誇らしさ、美しさを感じてもらえてたら何よりです。
1000人が作りあげたあの場のパッションが放送を見る人たちにも伝わることを願っています。
楽しみにしていてください。
■放送予定
放送日：12月23日（火）後10：00〜後11：00 ＜NHK総合＞
配信：NHKプラス（同時・見逃し1週間）、ワールドプレミアム、NHKオンデマン
【写真】ものづくりに対する熱い思いを語るVaundy
番組は、成人年齢が18歳に引き下げられた現代において、人生の転機を迎える18歳世代とVaundyが“一生記憶に残る体験”をともに作り上げるという企画。テーマは“本気”。参加希望者は、自分の“本気”を表現した動画やメッセージを投稿し、そこからインスピレーションを得てVaundyが新曲「呼び声」を制作した。
番組では、この感動的なステージの模様に加え、18歳世代の若者たちが何を想い、どう向き合ってきたかに密着。また、Vaundy自身が語る18歳のころの記憶や、楽曲制作の裏側にも迫る。
Vaundyは今回の新曲「呼び声」について、「難しい曲だったと思いますが、本気で取り組むこと、本気には責任が伴うこと、そしてそれらを“好き”の気持ちで乗り越える感覚を覚えてもらいたかった」とコメント。「やり切った誇らしさ、美しさを感じてもらえたら何より」と語っている。
唯一無二のステージを記録した『Vaundy18祭』は、NHKプラス（NHK ONE）で同時配信・1週間の見逃し配信が行われるほか、ワールドプレミアム、NHKオンデマンドでも視聴可能となっている。
■Vaundy コメント
「本気」というテーマのもと、生まれた楽曲は「呼び声」となりました。
まずはみんなが「歌いたい！」と思う曲にしなくてはと思い作ったのですが、かなり歌うのが難しい曲だったと思います。
18歳世代のみんなに、難しいものに本気で取り組むことと、本気には責任が伴うこと、それらを”好きの気持ち”で飛び越える感覚、を覚えてもらいたくてこの曲を作りました。
やり切ったもの、完成したものが世に出る誇らしさ、美しさを感じてもらえてたら何よりです。
1000人が作りあげたあの場のパッションが放送を見る人たちにも伝わることを願っています。
楽しみにしていてください。
■放送予定
放送日：12月23日（火）後10：00〜後11：00 ＜NHK総合＞
配信：NHKプラス（同時・見逃し1週間）、ワールドプレミアム、NHKオンデマン