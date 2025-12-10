ムロツヨシ、5歳で“叔母一家”に引き取られる 衝撃の告白に笑福亭鶴瓶が思わず「えー！」 4歳のときに両親が離婚
俳優のムロツヨシ（49）が、9日放送の日本テレビ系『ザ!世界仰天ニュース』2時間スペシャル（毎週火曜 後9：00）に出演。俳優・西田敏行さんとの意外な共通点があることを告白した。
【写真】かわいい…！45年前の“七五三ショット”を公開したムロツヨシ
番組では、西田敏行さんの数奇な生い立ちと、ほとんど知られていない最期の1年を再現ドラマでたどり、西田さんが5歳のときに、母の姉夫婦に引き取られたことが明かされた。
ムロは「（私も）5歳のときにおやじの妹ご夫婦さんに引き取っていただいた」と打ち明け、その一言にスタジオや笑福亭鶴瓶は思わず「えー！」と声を上げた。
過去に、テレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演した際、4歳で両親が離婚して以来、母には会っていないと明かしていた。しかしその後、母から連絡があり、対面する機会があったという。さらに、父とは22歳くらいから会っておらず、互いに干渉しないようにしていると話し、ムロにとっての「家族」は、これまで育ててくれた「叔母一家」。歳を重ねるにつれて本音で話ができるようになり、今では弱音も吐けるようになったと語っている。
ムロは続けて「まさかそれで『うわ〜』と思ったんですけど、それで片想いの運命を感じて、なんかこれを見たときに、もう追いつく背中ではございませんが、残してくれた作品を見て、その背中しっかり追いかけさせていただこうかなと、すごく今回VTR見て、再確認、思わせていただきました」と話していた。
【写真】かわいい…！45年前の“七五三ショット”を公開したムロツヨシ
番組では、西田敏行さんの数奇な生い立ちと、ほとんど知られていない最期の1年を再現ドラマでたどり、西田さんが5歳のときに、母の姉夫婦に引き取られたことが明かされた。
ムロは「（私も）5歳のときにおやじの妹ご夫婦さんに引き取っていただいた」と打ち明け、その一言にスタジオや笑福亭鶴瓶は思わず「えー！」と声を上げた。
ムロは続けて「まさかそれで『うわ〜』と思ったんですけど、それで片想いの運命を感じて、なんかこれを見たときに、もう追いつく背中ではございませんが、残してくれた作品を見て、その背中しっかり追いかけさせていただこうかなと、すごく今回VTR見て、再確認、思わせていただきました」と話していた。