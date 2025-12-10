BTS・V、パク・ソジュンら“ウガウガファミリー”とのハワイ旅を振り返る 「こちらまで幸せに」「楽しそうやな」「マンネ感満載」
韓国の7人組グループ・BTSのVが10日までに、自身のインスタグラムを更新。“ウガウガファミリー”としてプライベートでも仲が良いことで有名なパク・ソジュン、パク・ヒョンシク、チェ・ウシク、Peakboyらとのハワイ旅行ショットを公開した。
【写真】BTS・V、パク・ソジュンら“ウガウガファミリー”とのハワイ旅
投稿では、集合ショットや、海やプールを楽しむ姿、食事風景など、ハワイを仲良しメンバーで楽しむ様子がうかがえる。
この投稿にファンからは「幸せな楽しい時間を過ごしたかと思うと、こちらまで幸せになる」「ウガウガ 最高！」「テテがハワイの写真上げてくれた、いっぱいありがとう！楽しそうやな」「ウガウガで旅行行ってたのね」「初見の写真もあって嬉しいよん」「ウガウガに囲まれるとマンネ感満載」と反響が寄せられている。
この投稿に先立ち、数日前にはパク・ソジュン、Peakboyらもハワイの様子を公開していた。
