Travis Japan¡Ø¡ìs travelers¡Ù¡¢¹ç»»¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¡¡¼«¿ÈÄÌ»»3ºîÌÜ¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡Travis Japan¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø's travelers¡Ù¡Ê¥¹¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¡Ë¤¬¡¢10ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¼«¿ÈÄÌ»»3ºîÌÜ¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛTravis Japan¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¡Çs travelers¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü
¡¡½µ´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï16.3ËüPT¡Ê163,433PT¡Ë¤òµÏ¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢Æ±ÆüÉÕ¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤â1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç3´§¡Ú¢¨¡Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¢¨¡Û¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¡¢¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯DVD¡¦BD¤Î8¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡Â³¤¯2°Ì¤Ë¤Ï¡¢´äÅÄ¹äÅµ¡ØSPACE COWBOY¡Ù¤¬¡¢½µ´Ö3.1ËüPT¡Ê30,576PT¡Ë¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¡ØThe Chocolate Box¡Ù¡Ê2022Ç¯10·î24ÆüÉÕ¡Ë°ÊÍè3Ç¯2¥ö·î¤Ö¤ê¡¢¼«¿ÈÄÌ»»2ºîÌÜ¤Î¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥àTOP3Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â2°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Ë¤Ï¡¢Á°¡¹½µ12·î1ÆüÉÕ¤ÎÆ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2°Ì¡¢Á°½µ12·î8ÆüÉÕ¤Ç6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿RADWIMPS¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-¡Ù¤¬¡¢½µ´Ö2.1ËüPT¡Ê20,609PT¡Ë¤Ç2½µ¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎTOP3Æþ¤ê¡£ÎßÀÑ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï12.3ËüPT¡Ê122,618PT¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
PT¡á¥Ý¥¤¥ó¥È¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡Ö2024Ç¯12·î23ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡Ö½µ´Ö¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯12·î15ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Á7Æü¡Ë¡ä
