中村獅童、こだわり詰まった自宅をお披露目 地上3階・地下2階建ての“豪邸”に森泉も大興奮「すごい素敵！」
歌舞伎俳優の中村獅童が、9日放送のテレビ朝日系『孝太郎＆ちさ子 プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』2時間スペシャルに出演。地上3階・地下2階の豪華な自宅内部がお披露目された。
【動画】「すごい素敵！」広々とした自宅リビングで息子たちと食事を楽しむ中村獅童
番組では、モデル・タレントの森泉が獅童の住まいに潜入し、コンクリート打ちっぱなしで重厚感が漂う玄関、吹き抜けのリビングダイニング、キッチン、まるでアパレルショップのようにディスプレイされたクローゼットが広がる“趣味部屋”など、各所を巡りながらレポート。
また、京都・南座の提灯を手がける職人に特注した提灯型の特大ランプシェード、友人の俳優・小栗旬や菅田将暉がペイントしたキツネの面が飾られた空間などもあり、随所にこだわりが散りばめられた自宅に森は「すごーい」「すごい素敵！」と大興奮の様子だった。
なお、自宅でのロケには獅童のほか、妻の沙織さん、息子で歌舞伎俳優の中村夏幹（なつき）、同じく歌舞伎俳優の中村陽喜（はるき）も参加。沙織さんの手料理を囲む食事風景など、家族時間を楽しむ様子が放送された。
