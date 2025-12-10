米国の歌手で女優のシェール（79）が、80歳の誕生日に自身の息子たちよりも若い40歳年下の恋人と結婚する予定だと報じられて話題を呼んでいる。2度の離婚歴があるシェールは、来年5月20日に80歳の誕生日を迎える。もし再婚すれば、45年ぶり3度目の結婚となる。

英デイリー・メール紙など複数のメディアによると、シェールは2022年11月に交際を公表した39歳の音楽プロデューサーのアレクサンダー・エドワーズ氏と記念すべき誕生日に結婚することを心に決めているという。交際して3年になる2人の間にはこれまで何度か破局の危機があったものの、この1年はまるで岩のように固い絆で結ばれており、シェールは周囲に結婚をほのめかすようになっていると、ある情報筋がイン・タッチ誌に語っている。

米CBSの朝の情報番組「モーニングズ」に最近出演したシェールは、40歳もの年の差について「人は年を重ねても心は若返るもの。私はただ彼を愛しています。彼は美しく、本当に才能に溢れていると思う」とコメント。世間の批判に対しても「彼らが私の人生を生きているわけではない。私たちの間に何が起きているのか、誰も知らない。ただ、とても楽しい時間を過ごしているだけ」と話し、まったく気にしていないと一蹴した。

シェールは、1964年にポップデュオ「ソニー＆シェール」のパートナーでもあったソニー・ボノ（享年62）と結婚。長男チャズ・ボノ（56）が誕生したが、75年に離婚。その直後にロック歌手グレッグ・オールマン（享年69）と再婚し、次男イライジャ・オールマン（49）をもうけるも1979年に離婚している。（千歳香奈子）