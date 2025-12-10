震度6強の地震から3日目となりました。青森県八戸市では、今後の地震に警戒しながら、10日からほとんどの学校が再開するなど、復旧に向けた作業が続いています。中継です。

八戸市の中心部にある「みろく横丁」からお伝えします。こちらには多くの飲食店が軒を連ね、八戸市のランドマーク的な存在ですが、地震で入り口が傾き今後の地震が起きた場合、倒壊する危険性があることから撤去することを決めたということです。

みろく横丁 月舘裕二さん

「余震でまた被害が大きくならないかどうか。それが一番心配」

今回の地震で、青森県内ではこれまでに37人がけがをしています。今後も大規模な地震への警戒を呼び掛ける「後発地震注意情報」が出される中、八戸市内の小中学校では一部の学校を除いて、10日から授業を再開しました。

生徒

「学校で地震が起きたら怖いなと思った」

「避難したのかとか、家でどうしていたのか（友人と）話したいことがある」

また、地震の影響で病棟が水浸しになり36人の入院患者が転院を余儀なくされた、むつ市のむつ総合病院では、10日から外来診療が再開しました。

復旧に向けて現在も作業が続いています。この後も、強い地震に引き続き警戒が必要です。