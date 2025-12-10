お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が5日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に相方のせいや（33）とともに生出演。審査員を務める「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」（日本テレビ系、13日）について言及した。

粗品は今年3月、「ytv漫才新人賞決定戦」で自身初となる賞レースの審査員に就任。「THE W」で2度目の審査員となる。

粗品は初の決勝に進出した、とんでもあや（50）について言及。「先言うとこ。とんでもあやっていう、言うたら元『あっぱれ婦人会』。多分、後輩やねん。めっちゃ年上」と切り出した。

その上で「タメ口使うと思います。すいません」と宣言。続けて「めっちゃたたかれるやろうけど、偉そうやなって。しゃーない、R−1の時も（年上だけど芸歴は）後輩にはタメ口してた」と意図を説明した。

あっぱれ婦人会は木下あや（現とんでもあや）と天野裕加里（44）の2人で18年に結成。23年10月にモコちゃん（60）が加入しトリオ編成になるも、昨年1月に解散していた。

過去最多1044組がエントリーする中、昨年までの12組から4組減の8組進出に。5組が初進出というフレッシュな顔ぶれとなった。決勝進出者は以下の通り。

紺野ぶるま（松竹芸能、2年連続5度目）

もめんと（マセキ芸能社、初）

電気ジュース（吉本興業、初）

エルフ（4年連続4度目、吉本興業）

ニッチェ（7年ぶり3度目、マセキ芸能社）

とんでもあや（初、ソニーミュージックアーティスツ）

ヤメピ（初、吉本興業）

パンツ万博（初、吉本興業）