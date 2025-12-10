文化放送で放送中の『日向坂46の「ひ」』（毎週日曜日 午後6時30分～7時00分）では、スペシャルウィーク週の12月14日（日）の放送に、日向坂46 三期生の上村ひなの、四期生の渡辺莉奈、五期生の坂井新奈が出演する。

今回の放送では、三期～五期の最年少メンバー3人がスタジオに集結する。「最年少で得をしたなと思ったことは？」「年上の先輩には甘えやすいタイプ？」などの質問に答えながらトークを展開していく。また、渡辺と坂井はグループ最年少の16歳。大人っぽい一面や、等身大のかわいらしさなど、この3人だからこそ引き出されたトークが満載の30分をお送りする。

番組後半では、11月にファイナルを迎えた全国6都市13公演をまわる日向坂46アリーナツアー「MONSTER GROOVE」の思い出や裏話を、それぞれの視点から語る。

収録を終えた上村ひなの、渡辺莉奈、坂井新奈は、以下のようにコメントしている。

【上村ひなの】

今回の放送は、三期～五期の最年少の3人で収録させていただきました！

この3人だからこそ引き出せるような最年少トークや、全国ツアーのお話など、かなり盛り上がった回となっておりますので、ぜひ楽しんで聴いていただけたら嬉しいです！

【渡辺莉奈】

今回、初めて後輩と一緒に『日向ひ』に出演させていただけて嬉しかったです！

3人でおしゃべりする中で、ひなのさんと新奈ちゃんの、独特の世界観がよく出ていたんじゃないかなと思うので、個性強めな私たち最年少トリオの放送を楽しみにしていてください！ よろしくお願いします。

【坂井新奈】

先輩方と一緒に『日向ひ』に出演できて嬉しかったですし、こうして「最年少組」としてしっかりお話しする機会は初めてだったので、すごく楽しかったです！ 私たちだからこそお話しできることもありましたし、五期生も参加した全国ツアーのお話も、ぜひ楽しく聴いていただけたら嬉しいです！

※12月14日（日）放送の『日向坂46の「ひ」』は、radikoで放送当日以降7日間聴くことができる。

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20251214183000

【番組概要】

■番組名： 『日向坂46の「ひ」』

■放送日時： 毎週日曜日 午後6時30分～7時00分

■出演： 日向坂46 上村ひなの（MC）、渡辺莉奈、坂井新奈 ※12月14日（日）放送回

■メールアドレス： hinata@joqr.co.jp

■番組X： @hinata_joqr ※推奨ハッシュタグ： #日向ひ