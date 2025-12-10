乃木坂46梅澤美波、2st写真集タイトルは「透明な覚悟」表紙4種も一挙解禁
【モデルプレス＝2025/12/10】乃木坂46の梅澤美波が2026年2月3日に発売する2nd写真集のタイトルが『透明な覚悟』（光文社）に決定。あわせて、表紙カット4種が解禁された。
【写真】乃木坂キャプテン「すべてをさらけ出した」“ほぼノーメーク”姿
通常版カバーは、旅の最終日、フィレンツェのミケランジェロ広場にて撮影。夕景に照らされ憂いを帯びた表情を見せている。イタリア旅が終わる寂しさと、この撮影への達成感が感じられるエモーショナルな1枚に。通常版カバーについて、梅澤は「イタリア旅の最後の表情ということもあって、旅が終わる寂しさや、感慨深さが出ていてエモいなと思います。そして、1st写真集と比べて大人になったなあと改めて感じる1枚でした。本当にこの旅が楽しかったので、やりたいこともできていい写真も撮れて、『大満足』という達成感で溢れていますね！」と明かした。
セブンネットショッピング限定版カバーは、ローカル感溢れるチンクエテッレの街と、カジュアルなデニムコーデがベストマッチなショット。1st写真集を彷彿とさせる引きの構図で、スタイルの良さも際立つ。梅澤は「この日は旅の中でもいちばん歩いた日。電車移動して小さな街について、ひたすら坂道を歩きました。このローカルな雰囲気が本当にお気に入りです。"美波"だけあって海がとても好きなので、海をバックに撮れたのも嬉しかったです。引きのアングルに、あえてのカジュアルな服装。今の私だからこそ似合うスタイリングだなと思います。1st写真集の表紙と、色味や構図がどこか通じるものがあって、自分でも少し重ねちゃいました。ヘアも作り込みすぎずナチュラルに。風にふわっと吹かれている感じが、自分らしくて気に入っています」とコメントを寄せた。

◆梅澤美波、2nd写真集表紙4種解禁
楽天ブックス限定版カバーは、ファッションの街・ミラノにて本人熱望の「メンズライクコーデ」を披露。高身長をいかしたクールでマニッシュなスタイリングは、この写真集の中でも良いスパイスになっている。梅澤は「自分でもこれが表紙になるとは思っていませんでした。甘くない、ちょっとカッコつけた“キメキメ”の私。こういうマニッシュでクールな雰囲気を好きだと言ってくれるファンの方も多いので、写真集にもその一面を絶対入れたかったんです。他の3枚の表紙と並べると意外性があって、全体のバランスも締まる。すごくいいアクセントになったと思います」と明かした。
Sony Music Shop限定版カバーは、海の見えるホテルのバルコニーにて、ほぼノーメークの“スーパーナチュラル・梅澤美波”。バカンスで迎えた朝、をテーマに透明感あふれる大人の表情を見せた。梅澤は「こちらは朝イチの撮影で、ほぼノーメーク。すべてをさらけ出したカットだと思っています。自分でも『私ってこんな顔をしているんだ』、と思ったくらい、飾らないそのままの表情です。海が見える素敵なホテルのバルコニーで、朝の風も気持ちよくて、自然と開放的になったのかも」とコメントした。
また、本作のタイトルも『透明な覚悟』に決定。「タイトルの候補を見た瞬間、ピンときて『これだ！』と思いました。“覚悟”という言葉が本当に嬉しくて。乃木坂46で活動してきた中で、私自身いろんな場面で覚悟を持って向き合ってきたつもりなので、それがどこかで伝わっていたのかなと思うと、胸が熱くなります。自分には少し贅沢すぎる言葉かもしれないけれど、それでも今の私にしっくりきたので、このタイトルを選びました」と理由についても明かした。
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る彼女の「今」を収めた本作。「ずっとヨーロッパに憧れがあり、ファッションといえば、という街に行ってみたかった」という梅澤が撮影地に選んだのは、イタリア。衣装や撮りたい写真のアイデアを積極的に出し、スタッフチームと意見を交換しながら作った1冊となった。雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美しい脚を活かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。（modelpress編集部）
◆梅澤美波、2nd写真集表紙4種解禁
◆梅澤美波、2nd写真集タイトルも決定
◆梅澤美波2nd写真集「透明な覚悟」
