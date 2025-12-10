ROIROM、プレデビュー第2弾新曲「My Princess」配信開始 MVプレミア公開も
【モデルプレス＝2025/12/10】アイドルデュオ・ROIROM（ロイロム）が、プレデビュー第2弾となる新曲「My Princess」を配信開始。あわせて、10日20時より、オフィシャルYouTubeチャンネルにてミュージックビデオがプレミア公開されることが決定した。
【写真】「タイプロ」出身デュオ、トレーナー陣との再会ショット
「My Princess」 （通称：マイプリ）はROIROMが贈るウィンターソング。聖なる夜に永遠の愛を誓う歌詞世界とROIROMのキュートな一面を感じられることが魅力の楽曲となっているが、様々なジャンルをミクスチャーしたニューサウンドに挑戦した音楽的な深みもある作品に仕上がっている。
今回のミュージックビデオでは、クリスマスを象徴する可愛らしさとユーモアのある世界観に加え、本多大夢と浜川路己それぞれの魅力を存分に引き出す演出が多数盛り込まれており、楽曲の持つ雰囲気を視覚的にも表現している。「My Princess」のミュージックビデオは11日20時にROIROMオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開。ファンはもちろん、まだROIROMを知らない人でさえも思わず惹きつけられてしまう魅力を放つ1曲。耳にした瞬間に心を掴むメロディと、2人の息の合った表現力も見どころだ。（modelpress編集部）
◆ROIROM、新曲「My Princess」配信開始
