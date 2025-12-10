なにわ男子×関西ジュニア、“NGなしトーク”でプライベート話明らかに 楽屋事情も告白【Star Song Special】
【モデルプレス＝2025/12/10】STARTO ENTERTAINMENT所属の先輩アーティストとジュニアが出演する音楽番組「Star Song Special Season2」の＃6が、12月11日（隔週木曜午後4時〜／Prime Video・DMM TV）より配信開始。MCは塚地武雅（ドランクドラゴン）が務め、ゲストとしてなにわ男子が出演する。
【写真】なにわ男子・道枝駿佑、素肌ちらり “絵画のような姿”
なにわ男子のスタジオライブでは、高橋恭平クアトロ主演映画のミラクルテーマソング「Never Romantic」を披露。高橋は「ロマンティックが足りないときに聴いてほしいです！」と話す。
そして関西ジュニアの6人（伊藤篤志（Boys be）、池川侑希弥（Boys be）、角紳太郎（Boys be）、渡邉大我、野田開仁、森ケイン）は、SUPER EIGHTの「TAKOYAKI in my heart」を披露。「途中で“すごい野球のポーズ”があるので、見つけたら騒いでください！」（森）とアピールするほか、彼ら6人はNYC boysの「Dial Up」もカバー。「篤志くんが最初に披露する『Ready？』のセリフがかっこいいので注目です！」（渡邉）と見どころを語る。
トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストに聞いてみたかったことを質問し、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ質問をSwitch！“NGなし”でお互いの素顔に迫る。今回は大阪出身でMCの塚地をはじめ、なにわ男子、そしてスタジオライブに出演した関西ジュニア6人による“関西人トーク”が実現。MCの塚地が「直系の先輩・後輩、なにわ男子と関西ジュニアの関係性はどうなの？」と尋ねると、伊藤は「（西畑）大吾くんからお下がりの洋服を何十着ももらってきた」、池川は「道枝（駿佑）くんが憧れの先輩」だと告白。渡邉は藤原丈一郎について「めちゃくちゃかっこいい先輩だと思った」という過去を語り、なにわ男子×関西ジュニアのプライベート話が次々と明らかになっていく。
本題の「Switch Question」では、森が⾧尾謙杜＆藤原へ“デビュー後”のことについて質問。⾧尾がドラマ撮影での経験談を明かすほか、藤原は「デビューしてからCDが発売されるようになって、よりいろんな人に聴いてもらえて⋯」とCDリリースにまつわるエピソードを回想する。さらに、野田は先輩たちの“最近のブーム”を深掘り。なにわ男子のなかでは「派手髪」が流行中だといい、大西流星によれば「日によって髪色が違う」メンバーもいるそう。そのほか、池川は“先輩との食事会”について尋ね、伊藤はなにわ男子の“楽屋事情”に斬り込んでいく。
その後、渡邉の質問がきっかけで話題は「ツアーやロケ先でのおすすめスポット」へ。西畑が自身の「思い出深い場所」を明かすほか、高橋は「ツアーの最終日にメンバーで行く場所」を紹介。「そこに行くまでがライブなので」と熱い想いを打ち明けていく。一方、同じ質問が返ってきた関西ジュニアの池川は「僕、行ったことがないんですけど、行ってみたいと思っている場所があって」と衝撃的な発言を。スタジオがざわつくなか、臆することなく評判だけで魅力を語り始める。
そんな「Switch Question」のさなか、角は大橋和也を指名して「よかったら一発ギャグ対決がしたい」と無茶振り。「対決するの！？」と笑う大橋に対して、角は「勝てるのを用意してきました」と真剣モードだ。彼はどんなギャグを披露するのか。角のパフォーマンスにMCの塚地は「ベテランの芸風」だと太鼓判。なにわ男子・大橋や他のメンバーたちも負けじと“あの手この手”で盛り上げていく。
収録を終え、関西ジュニアが反省会で口にしたのは「なにわ男子は関西捨ててなかった」（野田）。彼らが同郷の先輩・なにわ男子から学んだ“笑いの極意”とは。（modelpress編集部）
◆なにわ男子＆関西ジュニアがスタジオライブ
◆なにわ男子✕関西ジュニア「憧れの先輩」は
◆関西ジュニア「なにわ男子は関西捨ててなかった」
