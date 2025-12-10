STARTOジュニア「ニコ☆プチ」約1年ぶり6人揃って登場 トレンドアイテム着こなす
【モデルプレス＝2025/12/10】小学生向けファッション雑誌『ニコ☆プチ』（新潮社）のレギュラーメンズモデルであるSTARTO ENTERTAINMENTのジュニア・宮岡大愛、山岸想、善如寺來、三浦慎ノ亮、川口拓馬、瀬川嵐太が、12月10日発売の同誌2025-2026年冬号に登場する。
【写真】ジュニアに電撃加入した「タイプロ」候補生
「おしゃれBOYS の冬コーデBOOK」という特集では、“この冬一番イケてるアウター”、“恋するニット”、“カッコつける冬こもの”をそれぞれがクールに着こなし。レギュラーメンズモデルとなって以来、約1年ぶりに6人が勢揃いした。トレンドのアイテムを身に纏い魅せる表情はもちろん、この1年でモデルとしてどう成長したかを語る、彼らのコメントも見どころだ。
同号では、年に一度の目玉企画「小学生好きなものランキング」を掲載。2010年以降に生まれた“α（アルファ）世代”のおしゃれや学校生活、好きな芸能人などについて7ページにわたり特集。毎号人気の付録はイヤーマフラーで、小学生の冬を楽しく盛り上げる内容となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆STARTOジュニア、6人揃って「ニコ☆プチ」登場
