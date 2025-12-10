ROIROM、激動の2025年振り返る 新たな挑戦への思いも「CYAN MAN」両面カバー初登場
【モデルプレス＝2025/12/10】アイドルデュオ・ROIROM（ロイロム）が、2026年1月9日発売のメンズ・ビューティ＆ファッション誌「CYAN MAN」（カエルム）2026年2月号の両面カバーに初登場する。
【写真】「タイプロ」出身グループ、ファン待望ショーケースの様子
オーディション番組「timelesz project」で大きな注目を集め、先日プレデビューを果たした今注目のユニットROIROMが、表と裏のダブルカバー、さらには中面20ページにわたるボリュームの内容で登場する。
今回は「静寂の中で際立つ美しさ」というテーマのもと、過度な演出はせずシンプルに削ぎ落とした世界観の中でこそ際立つ、彼らの中性的で華やかな美しさを切り取った。柔らかい陽光の中で魅せるマットなメイク、冷たく澄んだ空気を纏ったツヤメイク。ナチュラルな雰囲気の中で彼らが持つ品が一際映えるまるで写真集のような見応えのある内容となっている。
そんな洗練されたビジュアルから一変、インタビューでは彼らのフランクで真摯な人柄が垣間見える。ここでしか聞けない美容やメイクのこだわり、激動の2025年を振り返り、新たな挑戦となる2026年への思いまで語った。
さらに「CYAN MAN」公式Instagramでは、本誌に載せきれなかったアザーカットが随時公開される。（modelpress編集部）
◆ROIROM「CYAN MAN」両面カバーに初登場
◆ROIROM、激動の2025年振り返る
