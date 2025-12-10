ヤクルト・宮本丈内野手が１０日、神宮球場で契約更改交渉に臨み５００万円増の２８００万円でサインした（金額は推定）。プロ８年目の今季は主に代打の切り札として８０試合で打率２割５分８厘、０本塁打、９打点、得点圏打率２割９分６厘、出塁率は３割６分５厘をマークした。

宮本は「代打のところで充実した１年だったとは思うけど、あの打席もうちょっとこうしてたらよかったとか反省するところ、悔しさはある。来年はそういう時にやり返したい」と、さらなる高みを見据えた。

代打打率は３割９厘と仕事を全うし「去年は全然打てなかったところから、今年はいろいろ準備の部分でサポートしていただいた。そこが一番（の要因）」と裏方さんへの感謝を口にした。

来季に向けて「（林田球団社長から）もし代打で勝負となった時には『真中さんの記録を抜くぐらいの気持ちで頑張ったらどうだ』と言っていただいた。僕もそういう機会があれば絶対に達成したい」と宣言。２００７年に真中満が残したプロ野球記録となるシーズン３１本の代打安打更新を思い描いた。