９日放送のテレ東系「開運！なんでも鑑定団」（火曜・午後８時５４分）で、俳優・岩城滉一の愛車が鑑定され、驚きの評価額が判明した。

「名車鑑定大会」で鑑定されたお宝は、岩城が所有するバイク「カワサキ Ｚ１（９００ＳＵＰＥＲ４）１９７３」。 ２０代の頃から何台ものＺ１を乗り継いできたという岩城が、２０年ほど前に手に入れたもの。ＬＥＤのヘッドライトが目立たないようにメッキをかけ、フロントフォークやマフラーを軽量で強度の高いチタン製に変更、ボディーの塗装は全体的にシックな黒で統一するなど随所にこだわりのカスタムを加えた。「出た当時はほんと、ど遅かったですよ」と話すが、エンジン排気量も９００ｃｃから１１３５ｃｃにアップさせた。

本人評価額は「５１０万円」だったが、専門家による鑑定評価額は「２０００万円」。岩城が「うそ！今すぐ売ります」と驚くほどの大幅アップで、鑑定に立ち会ったゴリと吉川七瀬も「えー！」「やばくないですか？」と仰天した。

鑑定した「Ｚｅｐｐａｎ ＵＥＭＡＴＳＵ」の枝川寿副社長は「岩城さんといえば若い頃、カワサキのＺにまたがって映画の主役も務めて、やんちゃな若者が憧れた存在なんです」とし、「日本のカワサキ Ｚを押し上げた方。そんな岩城さんが所有されているカワサキ Ｚ１ですので、この評価額といたしました」と説明。

「岩城さんのこだわりでカスタムしたフルレストア車。往年のカスタムパーツと現代の技術を融合させたクールなＺ１です。２０００万円だとすぐ買い手が現れると思います」と語ると、岩城は「ここまで言ってくださるなんて思ってなかったから、いや感激しました、びっくりした」と感動していた。

現在は俳優業と両立しバイクチーム「５１ＧＡＲＡＧＥ」の代表・監督も務める岩城。ＹｏｕＴｕｂｅでは趣味のバイクレースやアウトドアキャンプ、射撃、軽トラックを改造した動画などを公開し、“理想のオヤジ”と話題を呼んでいる。