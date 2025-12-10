ＮＨＫは１０日、俳優・仲野太賀が主演を務める２０２６年のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（１月４日スタート）の新キャスト１１人を発表した。ＴＢＳ系ドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」でブレイクし、映画「８番出口」では“歩く男”役で注目を集めた俳優の河内大和（こうち・やまと）が大河に初出演することが決まった。

河内が演じる氏家直元は、美濃三人衆の一人。斎藤龍興とは折り合いが悪く、己の諫言（かんげん）が聞き入れられないことに危機感を抱く…という役柄。河内は「俳優を始めた頃からの夢だった大河ドラマ出演。この貴重な機会に深く感謝しています」と初参加に感激。「氏家直元という武将がもつ静かな胆力と誇りを、自分の身体と声で誠実に立ち上げたいと思っています。歴史の息づかいを感じながら、作品に力を添えられるよう全身全霊で臨みます」とコメントした。

河内のほかにも、大鶴義丹（今川義元）、尾上右近（足利義昭）、上川周作（弥助）、前原瑞樹（甚助）、高橋努（蜂須賀正勝）、松尾諭（大沢次郎左衛門）、映美くらら（篠）、嶋尾康史（稲葉良通）、渋谷謙人（前野長康）、田中哲司（安藤守就）の出演が決まった。

プロデューサーの高橋優香子氏は、新キャストの起用についてコメント。「尾張の中村から始まる兄弟の物語は、やがて清須や美濃、京へと舞台を移し、様々な出会いに揉（も）まれて進んでいきます。こうして物語を作っていると、人との出会いがいかに人生を左右するかということを感じずにはいられません。強敵の今川義元を倒したことで小一郎たちの人生も大きく動き、美濃攻めでは大沢次郎左衛門や美濃三人衆が立ちはだかります。そんな中で、弥助・甚助・蜂須賀正勝・前野長康などの仲間が加わり、やがて将軍・足利義昭との出会いが彼らを更に次のステージに押し上げていく――。特に、今回の足利義昭にはぜひご注目ください。これまでの義昭像とは異なるキャラクターを、気品と野心の絶妙なバランスをもって尾上右近さんが演じています」と期待した。「他の役についても、歴史上イメージの期待に応えつつ、作家である八津弘幸さんならではの斬新さ・オリジナリティーと、演者の皆様の巧みさが合わさって、何とも人間味のある愛すべきキャラクターたちになっております。その魅力を、どうぞ本編でご確認いただけると幸いです」と呼びかけた。

同作は仲野が豊臣秀長（豊臣秀吉の弟）役で主演を務め、天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く夢と希望の下剋上サクセスストーリー。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡を描く。秀長の兄で、天下統一を果たす戦国武将・豊臣秀吉役は池松壮亮が演じる。ほかにも織田信長役の小栗旬、信長の妹・お市役の宮粼あおい、豊臣兄弟の最大のライバルである徳川家康役の松下洸平などが出演する。語りは女優の安藤サクラが務める。

◆河内 大和（こうち・やまと）１９７８年１２月３日、山口県生まれ。４７歳。２０００年、舞台「リチャード三世」で俳優デビュー。０４年から新潟で「りゅーとぴあ能楽堂シェイクスピアシリーズ」発足から参加し、７０作以上のシェークスピア作品に出演。１３年自身主宰の「Ｇ．Ｇａｒａｇｅ／／／」を旗揚げ。２３年ＴＢＳ系日曜劇場「ＶＩＶＡＮＴ」ではドラマ初出演ながら、外務大臣・ワニズ役で強烈なインパクトを残し、知名度が急上昇。今年８月公開の映画「８番出口」では、得体の知れない“おじさん”を怪演した。テレ朝系「今日からヒットマン」など映像作品にも活動の幅を広げている。身長１７８センチ。