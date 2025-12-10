お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんが１０日、東京・渋谷モディで開催されている米・人気歌手のサブリナ・カーペンターの展示会「Ｔｈｅ Ｍａｎ’ｓ Ｂｅｓｔ Ｆｒｉｅｎｄ Ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ」（１４日まで）オープニングイベントに出席した。

同イベントは、第６８回グラミー賞（現地時間・来年２月１日）で主要部門３部門を含む６部門でノミネートされているサブリナの最新アルバム日本盤リリースを記念した展示会だ。

すがちゃん最高Ｎｏ．１は、サブリナの代表曲で、精神的に幼い元恋人を皮肉った「Ｍａｎｃｈｉｌｄ」の歌詞に共感できないといい「女性が寄ってくる側なので、そっち側の気持ちは分かりません」とキメ顔。すかさず、金子きょんちぃが「ウソつくの？もてないじゃん」とつっこめば、信子も「振られて楽屋で泣くじゃん」とたたみかけた。意気消沈気味のすがちゃんは「仕事に恋愛を持ち込むタイプなので、楽屋で泣きます」と苦笑いで明かした。

スウェーデン発祥の家具量販店・ＩＫＥＡのイスを組み立てるなど、生活力のある男性に魅力を感じることを歌った「Ｔｅａｒｓ」の歌詞に対して、信子は大きくうなずいて共感した様子。「うちの旦那は５歳上だけど、一個も気を使えない。ＩＫＥＡのイスを組み立てるのむじぃ〜じゃないですか〜。組み立てるの私ですからね。旦那はへたくそで完成しなかった。全世界の女子が共感する歌詞」と熱を込め、会場の笑いを誘った。