登録170万超YouTuberが解散→「結婚しました」発表…「お前も一般人だろ」の声 きょんくま・くまが報告
YouTuberグループ「きょんくま」のメンバーとして活動していた「くま」が9日、結婚を発表した。
【動画】YouTuberきょんくま・くま「結婚しました一般人と」
きょんくまは5日に解散を発表しており、さらなる展開となった。くまが9日、自身のXを更新し、「結婚しました！！！！！こういうご報告をする時にはウェディングフォトとか付けるのが相場だと思うけどなんの準備も無くてすまん！！！てか嫁！！ごめん！！！でもまじだよ！！！！」と報告。
きょんくまのYouTubeも更新し、くまは、結婚してすぐの発表ではなく「環境が整わないと言えなかった」などと説明。お相手が一般人であることについて「てめぇも一般人だろ」とツッコまれた。一方、動画タイトルでは「結婚したけど、きょんとえいじ息してる？？？」。また、「将来の夢はヒモになる」「本気だった」と語る場面もあった。
きょんは、自身のXで「おめでとう以外の言葉は俺が受け止めよう。好きに書きな うん息してないかも」さらに「お前も一般人だろ よし言いたかった」と反応した。
きょんくまは、学生時代から友人であるきょんとくまを中心に仲間たちがダンス、アクロバット、武器製作、チャレンジ企画・ドッキリなどさまざまな企画で動画を投稿しているグループ。チャンネル登録者数173万人（12月10日現在）。
