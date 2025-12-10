12/8~からはじまったABCラジオスペシャルウィーク！9日（火）の『ミルクボーイの火曜日やないか！』ではミルクボーイと鷲尾アナの３人がバンドを組んでback numberの『クリスマスソング』を披露！初のバンドということで、どこかふわふわした感じで始まったラジオ本番、果たしてみるかよバンドはうまくいったのか？

みるかよバンドは、キーボードを内海、ウクレレを駒場、ベースを鷲尾アナが担当しボーカルは全員で歌うという編成で、今回のスペシャルウィークのために結成された。

生放送冒頭、リハーサルはしたものの、まだ一回もうまくいった感じがないとすこし心配な様子。そんな中、本番を迎え（本番の様子はぜひradikoで！）、演奏を終えた三人はさきほどの本番の音源を聴きつつ、演奏の様子を振り替えった。

自分たちの演奏につっこみを入れつつも、ミスもなく終わり、思ったよりいいねと自分たちの演奏を評価した。内海が鷲尾アナの歌がよかったと言うと、鷲尾アナも「内海さんも最初、点数でいうと15点だったけど本番では最後のところの音もちゃんとあってた」と褒めたが、「なんで俺だけ点数つけんねん」と内海はつっこんだ。

リハーサルでは不安な様子だったが、練習も含めて今までで一番良かったと三人はうれしそうな様子。それでもやはりハモリは難しかったようで、改めてプロの演奏はすごいというのと、この曲の難しさを語った。

そして12/9（火）の今日は、内海の誕生日ということで駒場のウクレレと鷲尾アナのキーボードでハッピーバースデーの曲も披露。鷲尾アナはキーボードを弾きながら歌うのは難しいと言い、だからキーボードと歌を担当した内海はすごいと絶賛した。

今回のために結成されたバンドだったが、次はなんかやる？と三人はやる気の様子。

なにかリクエストあれば送ってほしいと、リスナーにも呼びかけ、また機会があればみるかよバンド続けていきたいなと次回への意欲をみせた。

そんな本番の様子はぜひradikoのタイムフリーで！