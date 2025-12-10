12/8~開催中のABCラジオスペシャルウィーク！『おはようパーソナリティ小縣裕介です』からは日替わりで阪神タイガースにまつわるゲストが登場。3日目となる水曜日は、今年66試合に登板し、防御率0.87を記録した及川雅貴投手！今シーズン抜群の成績を残した及川選手の防御率0点代を叩き出した成績の裏には、一体どんな出来事があったのか？小縣アナが迫る。

©️ABCラジオ

きっかけは昨年11月の秋季キャンプからだった。

阪神タイガースの藤川球児監督から、投球フォームの指導を受けたことが転機になったと語る。特に投球フォームに「縦の動き」を意識するようになり、最初は苦戦したものの、キャンプ終盤の練習試合でセットポジションの足の置き方をかえたことで、すべての歯車がかみ合ったと感じたとのこと。

他にも阪神の元選手であるジェフ・ウィリアムズからはスライダーについてのアドバイスや、チームメイトの高橋遥人投手からツーシームの投げ方を語り合うことも今シーズンの活躍に大きく影響したと言う。

さらに、中継ぎ最年長の岩崎投手からはメンタル面、特にオンオフの切り替え方について多くを学んだと振り返った。

来シーズンへの意気込みを訊くと、「今年の成績はなかなか出せるものではないと思うし、（この成績を）続けられるほど甘い世界でもない」と冷静に分析する。

「今シーズンに数字を気にしたときに（試合の内容が）悪かった時期もあったので来シーズンは数字にはあまりこだわらずに行こうと思っている。とはいえ、最低試合数50登板を目標にスタートしたい」と意気込みを語った。

野球に向き合う姿勢も非常に謙虚な及川選手。今年の成績から年棒も大幅アップした及川選手のプライベートではどんな生活をしているのか？小縣アナがつっこんで訊くと、なんとまさかの返答が！本編はradikoにて！