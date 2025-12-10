“編み物にハマる”佐々木希、旅行中に手編みした新作バッグを披露「もこもこバッグかわいい」「冬にぴったり」「こんなママ、自慢でしかありません」
2児の母で俳優の佐々木希（37）が8日、自身のインスタグラムを更新。“ハマっている”編み物の新作アイテムを披露した。
【写真】「もこもこバッグかわいい」「冬にぴったり」佐々木希が旅行中に作った手編みバッグ
この日佐々木は「オフの日に、家族で箱根旅行」に出かけたことを報告。「温泉に入ったり、少し編み物が出来て、リフレッシュ」と旅先でも編み物を楽しんだことを明かし、浴衣姿でモノトーン系、ピンク系とカラーの異なる手編みバッグを手にした姿を紹介した。
コメント欄には「素晴らしい」「バッグももこもこで冬にぴったりでかわいい」「もこもこバッグかわいい だれにプレゼントするのかなー？」「編み物って､夢中になれるんですね」「すてきな休日すぎてホッコリ」「こんなママ、自慢でしかありません」など、さまざまな反響が寄せられている。
なお、佐々木は7日、自身のYouTubeチャンネルで秋から編み物にどハマりしていることを紹介。編み物自体は6歳頃からスタートしているといい、その魅力について「サウナとかも大好きだけど、編み物はもう“ととのう”わけ、精神が“ととのう”わけ。なんか安らぎというか、心が安定するというか、楽しい時間なわけ」と熱弁していた。
