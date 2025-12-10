来季J2へ降格する湘南は10日、前J2大宮監督の長沢徹氏（57）のトップチーム監督就任を発表した。

クラブを通じての長沢氏のコメントは以下のとおり。

「伝統と実績のある湘南ベルマーレの一員として、このクラブに携われることを大変光栄に思います。

目の前の一試合、一つひとつの結果に徹底して拘り、全力で取り組みます。

ファン・サポーターの皆様、そしてクラブに関わるすべての方々とともに熱量を高め、頂を目指して歩んでいきます。どうぞよろしくお願いいたします」

長沢氏は13年に磐田で暫定監督を務めたほか、15〜18年に当時J2の岡山を監督として指揮。24年には当時J3へ降格していた大宮を率いて優勝し1年でJ2へ復帰させたが、今季はシーズン途中で失速し、一時昇格プレーオフ圏外となった9月に解任されていた。

湘南は5月から19試合勝利なしと低迷し、10月下旬に9年ぶりのJ2降格が決定。その後、21年途中から指揮する山口智監督（47）の今季限りでの退任が発表されていた。

◇長沢徹（ながさわ・てつ）1968年（昭43）5月28日生まれ、愛媛県出身の57歳。清水東、筑波大を経てヤマハ発動機（磐田）、JFLホンダでプレー。引退後はFC東京、磐田、岡山、京都のトップチームや下部組織でコーチ、監督を歴任。24年開幕から今年9月まで大宮のトップチーム監督を務めた。