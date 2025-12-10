■カーリング ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選 日本 7ー3 ニュージーランド（日本時間10日、カナダ）

【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個

2大会ぶりの五輪出場を目指す男子日本代表（世界ランク10位）がニュージーランド（同19位）と対戦し、7ー3で勝利、4勝2敗となった。上位3チームのプレーオフ進出に望みをつないだ。

3勝2敗で迎えた第6戦。プレーオフ進出に崖っぷちの日本は第2エンドで先制すると、第3エンドで追いつかれたがすぐに2点を奪取。前半を3ー2で折り返した。第6エンド、有利な後攻の日本は相手のミスもあり2点を奪い5ー2と3点差に。その後、1点ずつ追加して迎えた第9エンド。後攻のニュージーランドのラストストーンが日本のストーンより中に入らず、日本がスチールし7ー3、そのままコンシードとなり日本は4勝目をあげた。次戦、予選最終戦で中国と対戦し、勝利すれば上位3チームで争うプレーオフ進出が決まる。

ニュージーランド 0 0 1 0 1 0 1 0 0 X 計3

日本 0 1 0 2 0 2 0 1 1 X 計7

五輪出場に出場できるのは10チームで、すでに開催国イタリアを含め8チームが出場権を得ており、今大会の世界最終予選で残りの2チームが争われる。



【男子日本代表 結果・日程】※日本時間

■7日

日本 2ー5 アメリカ

日本 7ー5 オランダ

■8日

日本 10ー7 ポーランド

■9日

日本 8ー5 韓国

日本 7ー9 フィリピン

■10日

日本 7ー3 ニュージーランド

■11日

日本ー中国

11日、12日に上位3チームによるプレーオフが行われる



【ここまでの上位チーム】

1位 中国（6勝）※PO進出

2位 アメリカ（5勝1敗）※PO進出」

3位 日本（4勝2敗）

4位 オランダ、フィリピン（3勝3敗）