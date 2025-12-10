競輪に新たな投票サービスがスタートした。株式会社Betimoは10日、競輪のインターネット投票サービス「Betimo（ベティモ）」のスマートフォンアプリ版（iOS/Android）の提供を12月10日から開始したと発表した。

アプリ、サービスの詳細はBetimoサービスサイト（https://www.betimo.jp/）を参照。

「Betimo」は競輪の「予想・視聴・投票」をスマートフォン1台で完結できるインターネット投票サービス。口座引き落とし、クレジットカードでチャージしたアプリ内ポイントを用いて、全国の競輪場の車券を購入できる。

アプリ内ではレース情報やオッズ、結果の確認に加え、ライブ映像や競輪専門紙（赤競）と連携したオリジナルコンテンツを提供する。

▽自分だけの「カスタム出走表」

また、Betimo独自の特徴は、ユーザー自身が必要な情報だけを選び、自分専用の「カスタム出走表」を作れる点。

豊富なデータと直感的に操作できるインターフェースを通じて、ユーザーが自分に合った予想スタイルを発見し、競輪予想の上達を実感できる体験の実現を目指す。

また、Betimoは利用状況に応じてポイントを付与する仕組みを設けており、初めて利用するユーザーには優遇特典を用意している。

▽YouTubeチャンネルで「強くなる」

株式会社Betimoは、すでに公式YouTubeチャンネル「Betimo KEIRIN」（https://www.youtube.com/＠BetimoKEIRIN）を開設し、競輪祭から本格的な番組配信を開始した。

現在はライブ中継番組「Betimo KEIRIN Live」と、翌日展望番組「あす勝ち！」の二段構えで、競輪の魅力を発信している。

解説にはG1・9勝のレジェンド、平原康多氏らを起用。VTRを使っての丁寧なレース解説はすでに一定の評価を得ている。

「予想し、観て、強くなる」がコンセプト。アプリ開始によって全ての要素がそろうこととなる。