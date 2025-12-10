イ・ビョンホン、母親が妻・イ・ミンジョンを絶賛「欠点が全く見つからない」「性格がとてもいい」
韓国俳優のイ・ビョンホン（55）の妻、イ・ミンジョン（43）が、9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。イ・ビョンホンの母から「欠点がない」と絶賛される様子を公開した。
【動画】「欠点が全く見つからない」「性格がとてもいい」イ・ビョンホン、母親が妻・イ・ミンジョンを絶賛 ※8分〜
イ・ミンジョンは「BHが幼い頃から食べ育った思い出のキムチキンパのレシピ。夫の実家に行って直接習ってきた」と題した動画で、義理の母からキンパ作りを学び、一緒に作る様子を披露している。
そこで、スタッフが「嫁の自慢できることを3つ教えてください」と尋ねると、義理の母は「性格がとてもいいです。彼女の性格はとーっても素晴らしいです」と絶賛。
さらに「夫に対してもとてもよく尽くしています。だから、とてもありがたいし、それから子どもたちもよく育てて、家庭もよくやりくりしています。欠点が全く見つからない」と称賛の言葉で溢れていた。
そんな義理の母の言葉に、イ・ミンジョンは「本当にここにオッパ（イ・ビョンホン）がいなくてよかった。もしここにいたら今すぐにでも言いたいことがたくさんあるだろうね」と冗談交じりで謙遜し、和やかな嫁姑関係をのぞかせている。
