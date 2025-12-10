¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î°éÀ®±¦ÏÓ¡¦¾å¸¶ÂÏ²æ¡¡10Ëü±ßÁý¤Ç¹¹²þ¡¡¥ª¥Õ¤Ï»³²¼½ØÊ¿Âç¤Ë»Õ»ö¡ÖÀ¨¤¯°Õ¼±¤Î¹â¤¤Êý¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î°éÀ®±¦ÏÓ¡¦¾å¸¶ÂÏ²æÅê¼ê¡Ê18¡Ë¤¬10Æü¡¢Âçºå¡¦Éñ½§¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤·¡¢10Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤Î250Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡²ÖºéÆÁ±É¤«¤é24Ç¯°éÀ®3°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¡£²Æ¾ì¤Ë¹ø¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤â¤¢¤ê¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤â½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¥Ù¥¹¥È¤«¤Ê¤È¡×¡£¥ª¥Õ¤ÏÆ±¤¸¤¯¹øÉô¤ÎÉÔ°Â¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é³èÌö¤¹¤ë»³²¼½ØÊ¿Âç¤È¡¢Âçºå¡¦Éñ½§¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¾ï¤ËÌîµå¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¨¤¯°Õ¼±¤Î¹â¤¤Êý¡£¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Î»þ¤È¤«¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í·Ð¸³¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼êËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÖºéÆÁ±É¤ÇÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿µð¿Í¡¦ÀÐÄÍ¤Ï¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é1·³¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¡ÖÀÐÄÍ¤Î³èÌö¤ò¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡£¸«¤ëÅÙ¤Ë»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Æ±¤¸ÉñÂæ¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÃÃÏ£¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¡£
¡¡24Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÎÅÄÅç¸÷Í´Êá¼ê¡Ê25¡Ë¡¢Æ±Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÎÀ¶¿åÉðÂ¢ÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤â10Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤Î250Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£