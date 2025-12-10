ROIROMが、プレデビュー第2弾となる新曲「My Princess」を本日配信リリース。あわせて本日20時に、同楽曲のMVがプレミア公開される。

本楽曲「My Princess」（通称：マイプリ）は、聖なる夜に永遠の愛を誓う歌詞世界とROIROMのキュートな一面を感じられるウィンターソング。様々なジャンルをミクスチャーしたニューサウンドに挑戦した、音楽的な深みもある作品に仕上がっている。

ウィンターソングとしての普遍的な温かさに、ROIROMならではのスタイリッシュなビートと鮮やかかつ繊細なボーカルワークが重なり、アイドルデュオとしての新たな可能性を提示している。

また、MVではクリスマスを象徴する可愛らしさとユーモアのある世界観に加え、本多大夢と浜川路己それぞれの魅力を存分に引き出す演出が多数盛り込まれており、楽曲の持つ雰囲気を視覚的にも表現している。

本楽曲の配信にあわせて、ダウンロード／ライブラリ追加キャンペーンとSNSシェアキャンペーンもスタート。ダウンロード／ライブラリ追加キャンペーンでは応募者全員、SNSシェアキャンペーンではX（旧Twitter）やInstagram（ストーリーズ）、TikTokでシェアすると全員にオリジナル画像がプレゼントされる。その他の詳細はオフィシャルホームページへ。

（文＝リアルサウンド編集部）